Tügva’dan Toprakkale’de Konferans

Türkiye Gençlik Vakfı Osmaniye İl Temsilciliği tarafından, Toprakkale Gençlik Ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün katkılarıyla Toprakkale ilçesinde “Medeniyetimizin İnşası” konulu konferans düzenlendi.

26.07.2018 Perşembe günü saat 14.00’da gerçekleşen konferans TÜGVA Osmaniye İl Temsilcisi Av.Talha Akif Gürbüz tarafından gerçekleştirildi.

Toprakkale Kaymakamı Ali Yıldırım Toprakkale İlçe Müdürleri, Ak Parti Toprakkale İlçe Başkanı Ahmet Özkan , Kadın Kolları Başkanı Sibel Çetinkaya, Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Çatal, TÜGVA Osmaniye Başkan Yardımcıları ve Toprakkaleli vatandaşlar katıldı.

istiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim Tilavetinin ardından selamlama konuşması yapan, Kaymakam Ali Yıldırım; “İlçemizde tertiplenen bu güzel konferanstan dolayı TÜGVA’ya teşekkür ederiz, Yeni Nesil yetiştirme çabasında olan bu vakfı ve yetkililerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” Dedi.

Konferans’ta Osmanlı Medeniyetini anlatan Av.Talha Akif Gürbüz; “Batıda insan insanın kurdudur, bizim medeniyetimizde ise İnsan İnsanın dostudur. iki medeniyet arasındaki en büyük fark budur.” dedi.

Konuşmasına Osmanlı Medeniyetinden şiirler ve hikayelerle devam eden Gürbüz, 36 padişahından 33 tanesi şair olan bir medeniyet kötü olabilir mi ? diyerek padişahlara ait şiirlerden okuyarak programın renkli geçmesini sağladı.

Osmanlı vakıf kültürüne de değinen Gürbüz: ” Osmanlı’da kurulan 200 binin üzerinde vakıf olduğunu biliyoruz ve bunların bir çoğu Peygamber Sünneti üzerine kurulmuştur, bir çoğu ise inceliklerle doludur. Yetimlere meyve Yedirme vakfından tutun da Yaralı Göçmen Kuşlara yardım etme vakfına kadar çok ilginç vakıflar da mevcuttur.” Dedi.

Yüzlerce Toprakkalelinin katıldığı konferans Kaymakam Ali Yıldırım’ın teşekkürü ile sona erdi. Program sonrası Kaymakam Ali Yıldırım, Tügva Osmaniye İl Temsilcisi Av.Talha Akif Gürbüz ve ekibini kaymakamlıkta misafir etti.