Tülüce:”Kentimizin Sorunlarını Bilerek Yola Çıktım”

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Aday Adayı, Hasan Tülüce basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Tülüce, Yeşilçam Kafe’deki toplantıda, 1987 Ceyhan Vergi dairesinde göreve başladığını, özellikle Osmaniye ve Kadirli’nin sorunları yakından bildiğini kaydetti.

1992 yılında Osmaniyeli vatandaşlara hizmet verdiğini ifade eden Tülüce “Hizmet anlaşımın içerisinde, vatandaşların yanımdan mutlu ayrılması benim için çok önemliydi. İnşallah bu konuda başarılı olduysam ne mutlu bana. Daha geniş kitlelere hizmet edebilmek için bu seçimlerde milletvekilliğine aday oldum. Biliyorsunuz ailemiz Osmaniye’nin en büyük ailesi bu güne kadar aile içerisinde hep eleştirildiğimiz konu bu kadar büyük aile olmamıza rağmen neden biz siyasetin içinde olamıyoruz. Milletvekili seçildiğimiz takdirde Allah bize nasip ederse Osmaniyeli hemşerilerimize her türlü hizmeti sunmaya hazırız. Mesleğimiz gereği Osmaniye’mizin sorunlarını biliyoruz. Ekonomik ve Sosyal durumlarını biliyoruz. İnşallah yaşayan sorunları sizlerle birlikte çözmeye çalışacağız. Sizlere danışacağız. Tüm enerjimizle bu görev talibiz. İstihdam Osmaniye için çok önemli Osmaniye de ekonomik yönden gelişmekte olan bir ilimiz. OSB artık yetersiz halde şuan 130’a yakın firma yatırım için yer arıyor. İnşallah bunun takipçisi olacağız” dedi.

Projelerinde bazıları açıklayan Milletvekili Aday Adayı Hasan Tülüce “Benim sürekli içimiz acıtan bir mesele daha var oda Uyuşturucu ile mücadele. Hükümetimiz uyuşturucuya karşı çok büyük bir mücadele içinde. Osmaniye de ise uyuşturucu mücadele kapsamında ANETEM açılması için tüm gayretimle mücadele etmeye söz veriyorum. Kaleler şehri Osmaniye’mizin turizm yönünden bu alanda herhangi yatırım yok. Bu alanda seçildiğim takdirde çalışmalar yapacağız. Tanıtım başta olmak üzere turistlerin ilimize gelmesi konaklayabilecekleri tespit edeceğiz. Turizm teşvik paketleri içerisinde yer almasını sağlayacağız. Osmaniye’mizin bacasız fabrika Turizm den daha fazla pay alması ve hak ettiği yerde olması çalışacağız” dedi.