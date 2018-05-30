Türk Cumhuriyetleri’nden Barış Ağacı

Beşiktaş Belediyesi tarafından yenilenen Azerbaycan Dostluk Parkı, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl kutlamaları kapsamında Beşiktaş’ta açıldı. Türk Cumhuriyetleri konsoloslarının katılımlarıyla gerçekleşen açılışta barış ve dostluk mesajları verildi.

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında Beşiktaş’ta bir dizi etkinlik düzenlendi. Beşiktaş Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan Azerbaycan Dostluk Parkı, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında Türk Cumhuriyetleri konsoloslarının bir araya geldiği törenle açıldı. Azerbaycan ve Türk milli marşlarının okunmasıyla başlayan program, Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği Genel Başkanı Sefer Karakoyunlu, Azerbaycan İstanbul Konsolosluğu Kültür Ateşesi Esmira Huseynova ve Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç’ın konuşmalarıyla devam etti. Barış ve dostluk mesajlarının verildiği program da Azerbaycan Halk Oyunları Ekibi misafirlere en güzel gösterilerini sundu.

Açılış sonunda Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç, Türk Cumhuriyetleri başkonsolosları nezdinde katılımcı ülkeler adına ağaç dikimi gerçekleştirdi. Açılışa Azerbaycan İstanbul Başkosolosluğu Kültür Ataşesi Esmira Huseynova, Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Şöhret Aminov, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu Erkin Sopokov, Tunus İstanbul Başkonsolosu Hedi Malek, Hindistan İstanbul Başkonsolos Vekili Shri Purnyoti Mukherjee, Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç, Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği Genel Başkanı Sefer Karakoyunlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ateşesi Esmira Huseynova, ’’Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle Türkiye’nin bir çok noktasında etkinlikler düzenlendi. Beşiktaş Belediyesi de Azerbaycan Dostluk Parkı’nın bakım ve onarım çalışmasını yaptı. Kendilerine destekleri ve bu güzel açılış için teşekkür ederiz’’ dedi.

Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ateşesi Esmira Huseynova’nın ardından söz alan Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç, “Tüm yiğit Azerbaycan halkını saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Kültür ataşemizinde söylediği gibi iki devlet tek millet olarak buluştuk. Değerli dostlar hem tarih hem uygarlık hem insanlık için söyleyecek çok söz vardır. O bakımdan şu gönüllerin beraber olduğu bu ortam burayı bir yeşil alan değil o yakılmış ateşlerin bir devamı olarak bir yürek olarak bir inanç olarak kabul edelim ve bu parkın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim’’ dedi.