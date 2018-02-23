Türk Dünyası 3. Belgesel Film Festivali’ne başvurular başladı

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonun organize ettiği ve Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti’nin proje ortağı olduğu Türk Dünyası 3. Belgesel Film Festivali ve Yarışması’na başvurular başladı. Royalton Otelde düzenlenen tanıtım toplantıda konuşan Federasyon Başkanı Menderes Demir, profesyonel ve örgenci kategorilerinde gerçekleştirecek olan film festivali ve yarışmasına müracaatların başladığını ve 10 ağustos günü mesai bitiminde sona ereceğini söyledi. Sonuçların ise 29 eylül günü yapılacak olan ödül töreni ile resmi olarak açıklanacağını aktaran Demir, “Ödüller profesyonel ve öğrenci kategorilerinde olmak üzere, birinci eserin sahibine 20 bin, ikinciye 10 bin ve üçüncüye ise 7 bin lira verilmesi ve öğrenci kategorisinde ise birinci eser sahibine 15 bin, ikinci esere 7 bin ve üçüncü esere ise 5 bin lira ödül verilmesi planlandı. Seçici kurul tarafından belirlenen eserlere ise mansiyon ödülü verilecek.” dedi. Menderes Demir, dünyanın en eski ve yaygın birikimlerinden biri olan Türk kültürünün, binlerce yıllık köklü ve seçkin bir mirası temsil etmekte olduğunu belirtti. Demir, “Bu köklü ve seçkin mirasın gerek gelişim sürecini, gerek taşıdığı maddi ve manevi değerleri gelecek kuşaklara aktarmak ve yaşatmak önemli bir görev sorumluluğunu omuzlarımıza yüklemektedir. Çünkü Türk medeniyetinin anlatılması ve genç nesiller tarafından anlaşılması, gelecekte şekillenecek olan kültür çevremiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bu maksatla Türk dünyası 3. Belgesel film festivali ve yarışması düzenliyoruz.Bu yarışmaya, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Makedonya başta olmak üzere; özerk Türk cumhuriyetleri, Tataristan, Çuvaşistan, Başkurdistan, Tuva, Gagavuzya, Dağıstan ve akraba topluluklarının katılıyor. Türk dünyası 3. Belgesel film festivali ve belgesel film yarışması gala ev ödül töreni 29 eylül 2018 Türkiye- İstanbul da; gösterimler 7 Türk cumhuriyetlerinde gerçekleştirilecektir.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE