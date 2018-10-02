Türk Dünyasının aşıkları Osmaniye’de buluştu

Osmaniye Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Türk Dünyası Korkut Ata Âşıklar Kervanı” şöleni, Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Etkinlikte Türk Dünyasından önemli âşıklar sahne aldı. Program büyük bir coşku ve katılım ile tamamlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının ardından açılış konuşmasını Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı yaptı. Ardından konuşan, Avrasya Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Menderes Demir ise “Türk Dünyası geniş bir coğrafyaya ve engin bir kültüre sahip olan bir millet. Amacımızda, bu milletin güzelliklerini, kültürünü, sanatını, Osmaniye’ye, Türkiye’ye, Türk Dünyasına, aktarabilmektir. İnşaallah önümüzdeki yıllarda daha etkili, daha çok katılımı olan bir program düzenleriz diyor, tüm misafirklerimize saygılar sunuyorum.” dedi. Osmaniye Folklor Araştırma Derneği Başkanı Abdullah Gizlice’nin sunumunda, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden etkinliğe katılan birbirinden usta aşıklar, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. İlki Osmaniye’de gerçekleşen şölenin daha sonra sırasıyla Azerbaycan, Kazakistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacağı bildirildi. Programa, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkan Vekili Abdullah Bukan, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, siyasi parti il ve merkez ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE