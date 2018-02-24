Türk Edebiyatının Büyük Çınarı Yaşar Kemal Sarıyer’de Anıldı

Kitapları herkes için önemli bir kaynak değerinde olan ve Türk edebiyatına büyük eserler kazandıran usta kalem Yaşar Kemal, ölümünün 3.yılında Sarıyer’de sevenleri tarafından anıldı.

Sergi, panel ve özel dinleti olarak 3 farklı bölümde gerçekleşen programda Yaşar Kemal’in balmumu figürü, herkesi duygulandırdı. Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban ve Belediye Başkanı Şükür Genç, Yaşar Kemal’in balmumu figürüyle fotoğraf çektirdi.

Edebiyat dünyasının usta kalemi Yaşar Kemal, ölümünün 3.yılında ailesi ve sevenleri tarafından Sarıyer Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde anıldı. Sarıyer Belediyesi ve Yaşar Kemal Vakfı işbirliğiyle sergi, panel ve özel dinleti olmak üzere 3 farklı bölümde gerçekleşen programda, okuma kültürünün gençlere kazandırmasının yolları ve Yaşar Kemal konuşuldu.

POSTER SERGİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Etkinlikte Yaşar Kemal edebiyatı üzerine ‘öğretmen-öğrenci’ işbirliğinde hazırlanan ve posterlerden oluşan sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Öğretmenlerin bugüne kadar edebiyat dersleri kapsamında düzenlediği, gençlere okuma kültürü ve edebiyat sevgisi kazandırmayı amaçlayan projeler bu sergide tanıtıldı.

BALMUMU FİGÜRU SERGİLENDİ

Madame Tussauds İstanbul’da ziyaretçiye sunulan usta kalem Yaşar Kemal’in balmumu figürü etkinlik boyunca sergilendi. Sanatçının eşi tarafından Madame Tussauds İstanbul’a hediye edilen orijinal kostüm ve aksesuarlarının giydirildiği figür katılımcılar tarafından büyük ilgi görüldü. Sevenleri balmumu figürüyle fotoğraf çektirdi.

BAŞKAN GENÇ’E TEŞEKKÜR

Programın açılış konuşmasını yapan Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in eğitime verdiği destek projeleriyle edebiyata büyük katkı sağladığını söyledi. Baban, “Bu yıl bir anma değil de ‘Çocuklar insandır’ diyen Yaşar Kemal’in en önem verdiği konu edebiyatın yaşamı zenginleştirmesi ve her şeyden önce gençlerin hayatına girmesi için bir toplantıdır. Birçok kişinin desteğini gördük. Bu manada Başkan Şükrü Genç’e ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi

KİTAPLARIYLA BÜYÜDÜK

Ortaokul yıllarında Yaşar Kemal’in eserlerini okumaya başladığını anlatan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise, o dönemde okuduğu eserlerden çok etkilendiğini söyledi. “Bir çocuğun hayata bakışını onun kitaplarıyla öğrendik” diyen Başkan Genç, “Onun kitapları nice insana yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Hayata bu bakış açısıyla bakarsanız çocuk ve edebiyat konularının ne derece büyük önem taşıdığını görebilirsiniz. Yaşar Kemal geleneklerimizin yetiştirilmesi anlamında tüm yaş gruplarının okuyabileceği eserler bırakmış usta bir isimdir” şeklinde konuştu.

ÇOCUĞUN HAYATA BAKIŞI KİTAPLARLA GELİŞİR

‘Edebiyat Eğitiminde Yaratıcı Yöntemler’ başlıklı bir sunum yapan Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Müdürü Prof. Dr. Sedat Sever de, edebiyatın çocuk gelişiminde önemine vurgu yaptı. Çocukların 6 aydan itibaren eğitici kitaplarla tanışması gerektiğini belirten Prof. Sever, ebeveynlere önemli tavsiyelerde bulundu. Prof. Sever, “Bir çocuğun hayata bakışı kitaplarla anlam kazanır ve gelişir. Sevgili anne ve babalara sesleniyorum. Televizyon izlemeye ayırdığınız sürecin yarısını lütfen çocuklarınızın duyularını geliştirmek için harcayın. Çocuklarınızla zaman geçirin. Onlara eğitici araçlar sunun ve gelişimlerine katkı sağlayın. 6 aydan itibaren çocuğunuza eğitici materyaller sunarak onların görerek öğrenmelerine katkı sağlayın. Kitap, bir çocuğun gelişim ve yaratıcılığında ona yol gösteren önemli bir araçtır. Okuma kültürünün temeli, okul öncesi eğitimde atılıyor. Bu yüzden ailelere önemli görevler düşüyor” dedi.