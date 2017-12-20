Türk ve Suriyeli gençler sosyal uyum kampında buluştu

Suriyeli ve Türk gençler, toplumsal uyumun güçlendirilmesi ve ensar ve muhacir kavramları etrafında sosyal hayatta, sanat, spor, gezi, kamp ve benzeri bir çok etkinlikte bir araya gelmeleri amacıyla Osmaniye’deki Aslantaş Gençlik Kampı’nda buluştu. Erkek dönemi ile başlayan kampa Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Osmaniye illerinden Türk ve Suriyeli 150 genç, 19 lider, 14 kafile sorumlusu toplam 183 kişi katıldı. İkinci dönemi yine aynı illerden gelecek bayan kampçılarla 25-29 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olup, yaklaşık 200 kişinin misafir edileceği kaydedildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, “Sosyal Uyum Projesini yürüten bir il olarak hem proje dâhilinde hem de bu kamp vesilesi ile ensarlık görevini yerine getiriyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünyada yaşanan olaylar göstermiştir ki; bir olacağız, birlikte olacağız. Elektronik, yazılım, otomotiv, alternatif enerji sistemleri , kısaca inavosyon alanında da zirvede olacağız. İşte o zaman bugünkünden daha güçlü Kudüs Bizimdir, İslam’ındır diyebiliriz. Tüm insanlığın beklediği huzuru, adaleti, barışı İslam Devletleri olarak dünya üzerinde tesis edebiliriz. Burada sizlere çok büyük görevler düşüyor. Proje ve kampımız hayırlara, kardeşliğimize vesile olsun. Kampımıza hoş geldiniz, hayırla gitme niyazımızla birlikte ailelerinize de bizlerin selamlarını iletin.” dedi. Gençler hazırladıkları programda başta Kudüs olmak üzere, Ensar-Muhacir kardeşliği, şehitlik, vatan sevgisi konularını içeren şiirler seslendirdiler. Ardından sahne alan Yusuf Karaburç,programında yeni albümünden eserlerin yanı sıra sevilen ezgilere de yer verdi. İl Müdürü Ökkeş Demir ile düet yaptığı “Amenna” adlı eser gençler tarafından büyük alkış aldı. Osmaniye Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel, Kadirli Gençlik Merkezi Müdürü Coşkun Kamil Kerimoğlu, Aslantaş Gençlik Kampı Müdürü Mehmet İnci’nin de katıldığı program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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