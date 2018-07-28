Türk ve Suriyeli gençler piknikte gönüllerince eğlendi

Osmaniye Gençlik Merkezi’nin, Gençlik Derneği (OGED) ile birlikte yürüttüğü, ‘Yaz Etkinlikleri ile Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı’ projesi kapsamında düzenlenen piknikte, Türk ve Suriyeli gençler bir araya geldi. Çift Mazı Mesire Alanında ki programda, gençler çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğlenip, unutulmaz bir gün geçirdiler. Okulların kapanması ile gençlerin tatillerini verimli bir şekilde geçirmelerine yönelik düzenlenen dini ilimler, değerler, el sanatları, inovasyon ve kodlama atölyeleri ile sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler içeren programlara devam ediliyor. Bu kapsamda düzenlenen piknik etkinliğinde, gençlere yönelik kamp, izcilik ve sokak oyunları oynatılıp çeşitli yarışmalar düzenlenirken unutulmaya yüz tutan oyunlar da tanıtıldı. Osmaniye Gençlik Merkezi ve Osmaniye Gençlik Derneği (OGED) yetkililerinin de katıldığı piknik topluca yenen yemek ve çeşitli ikramların ardından sona erdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE