Türkan Saylan’da engelleri doğa ile aşıyoruz

Hem yaşlıları, hem doğaseverleri hem de çocukları bir araya getiren Türkan Saylan Sosyal Yaşam Merkezi’nin konuğu bu kez engelli çocuklar oldu. Hobi bahçesi ve mini hayvanat bahçesinde gönüllerince eğlenen özel çocukların oyunlarına Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’te eşlik etti.

Engelli bireyler yaşamın her alanında çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Hepimizin ortak amacı bu zorlu hayatı onlar için bir nebze de olsa güzelleştirebilmek. Bu doğrultuda toplumun her kesimini sosyal yaşama kazandırmak amacıyla şehrin kalbinde doğayla iç içe bir alanda hizmet veren Türkan Saylan Sosyal Yaşam Merkezi’nde engelli çocuklar için yapılan çalışmalar devam ediyor. Özel bireyler yaşamlarındaki tüm engelleri doğayla aşıyor. Çocukları yeşille buluşturan merkezin konuğu bu kez İkizler Rehabilitasyon Merkezi’nden gelen engelli öğrenciler oldu. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tarafından karşılanan bireyler, doyasıya eğlendi. Çocukların oyunlarına katılarak, coşkularına eşlik eden Başkan Şükrü Genç, onlarla sohbet etti.

HEP BERABER OYUN OYNADILAR

Doğal yaşam alanlarının giderek azaldığı şu günlerde oldukça geniş bir alanda kurulan, nesli tükenmekte olan bitkilerin yetiştirildiği botanik bahçesi, kardeş belediye ve okulların ağaçlandırma alanlarıyla misafirlerine hizmet veren merkezi öğretmenleri ile ziyaret eden çocukların mutlulukları görülmeye değerdi. Rehabilitasyon merkezi öğrencileri mini hayvanat bahçesindeki hayvanlarla vakit geçirmenin yanı sıra botanik bahçesindeki bitkileri tanıma fırsatı buldu. Eğitmenler eşliğinde merkezi gezen çocuklar, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile birlikte mendil kapmaca oynadı. Bitkiler ve hayvanlarla iç içe olmanın mutluluğunu yaşayan özel çocuklar enerjileriyle kendilerine hayran bıraktı.

DOĞA VE SPORLA TEDAVİ

İçinde çok amaçlı salon, özel eğitim sınıfı ile dinlenme alanlarının yer aldığı Türkan Saylan Sosyal Yaşam Merkezi, aynı zamanda bir rehabilitasyon merkezi niteliği taşıyor. 700’e yakın kursiyerin eğitim gördüğü kurumda haftanın 5 günü hizmet veren bir de psikolog bulunuyor. Rehabilitasyon amacıyla gelenlere psikolog eşliğinde doğa ve sporla tedavi uygulanıyor. Gönüllü olarak hizmet veren eğitmenler eşliğinde yoga, plates, kişisel gelişim ve yaşam koçluğu gibi eğitimlerin verildiği gerçek bir yaşam merkezi olan Türkan Saylan, kursiyerlerine paylaşım duygusunu aşılıyor.

SURİYELİLER EĞİTİM GÖRÜYOR

Aynı zamanda göçmen iletişim noktası olarak da kullanılan Türkan Saylan Sosyal Yaşam Merkezi’nde mültecilere, ilimizde yaşayan Suriyeli vatandaşlar ve çocuklarına Türkçe ve İngilizce eğitimi de veriliyor.