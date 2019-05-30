Türkiye 23 Haziran’a kilitlendi

Merhaba kıymetli okurlar,

31 Mart seçimleri bitti. Ancak Türkiye seçim modundan bir türlü çıkmayı başaramadı. İstanbul seçimleri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilmesinin ardından, Türkiye’de yaşayan herkes, sanki seçim bitmemiş gibi İstanbul seçimlerinin sonucuna kilitlendi.

Ülke genelindeki tüm işadamları ve hatta en küçük bir yatırım yapacak kişiler dahi “İstanbul’da seçim bitsin, hele şu ekonomi yerine otursun ondan sonra ne yapacaksak yaparız”diyor. Döviz pusuya yatmış, 23 Haziran seçim sonuçlarını bekliyor.

Türkiye, hatta Dünya şu anda İstanbul’la yatıyor, İstanbul’la kalkıyor. 82 milyon insan İstanbul’da kim kazanacak onun derdine düşmüş. Ulusal Tv’lerin hemen hepsinde günlük olarak İstanbul seçimleri ve YSK’nın kararı konuşuluyor.

İstanbul seçimleri bana göre hükümetinde geleceğini belirleyecek pozisyonda desek yalan olmaz.

31 Mart seçimlerinden önce, genel seçimi gündeme getirmeyeceğini ifade eden muhalefet, seçim iptalinin ardından kesinlikle durmaz ve bir genel seçim ister. Eğer iktidar seçime yanaşmasa bile, bu kez de dünyanın her yerinden yüklenmeler olur ve seçimi yenileyin baskısı yapılır.

İstanbul yerel seçimleri bana göre bir yerel seçimden ziyade genel seçim havasına ulaşmıştır.

Bu seçimin sonucu, olmak ya da olmamak desek doğru olacak. Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım seçimi kazanırsa, hükümet halktan güvenoyu almış gibi sayılacak ve bir müddet daha ülkemizi yönetmeye devam edecek. Millet adayı Ekrem İmamoğlu kazanması halinde, millet ittifakı, hükümeti halk gözünde miadını doldurmuş olarak nitelendirecek ve hemen erken seçim isteyecektir.

Yani bu seçim artık mahalli bir seçim değildir. Genel seçim havasına ulaşmıştır. Türkiye’de yapılacak ne varsa 23 Haziran’a göre endeksli. YSK artık ne yapacaksa yapsın ve bu ülkeyi seçim tartışmasından çıkacak ortamı sağlasın. 23 Haziran’dan sonra bu ülke bir seçim tartışması daha kaldıramaz. Türkiye’nin çözülmesi gereken bir sürü sorunu varken, seçim meselesi ile artık daha fazla uğraşmamalı ve 23 Haziran’da seçim tartışması tamamen bitmelidir. Bu ülke daha fazla gerginliği kaldıracak durumda değil. 23 Haziran’da kim kazanırsa kazansın, ancak kazanan Türkiye olsun.

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