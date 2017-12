Türkiye Beyazay Derneği Osmaniye Şubesi açıldı

Türkiye Beyazay Derneği Osmaniye Şubesi düzenlenen törenle yapıldı. Türkiye Beyazay Derneği Osmaniye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Karataş, açılışı gerçekleştirilen Derneğin Osmaniye Şubesinin yeniden faaliyete geçmesinin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Karataş, “Temel şiarımız, engelli bireylerin eğitimi olarak belirlediğimiz vizyonumuzda hep daha ileriye gitme ve daha fazlasını sunma gayreti içerisindeyiz. “Engelsiz Toplum için Yenilikçi ve Çözümcül Yaklaşımlar” adlı projemiz SODES kapsamında onaylanarak, yeni dönemimizin ilk faaliyeti olmuştur. Projemiz bağlama, gitar, bilgisayarlı muhasebe, aşçılık, komilik ve garsonluk eğitimi, satranç, çağrı merkezi operatörlüğü gibi 8 adet kurstan oluşmaktadır. Ayrıca “birlikte yaşama ve kentlilik” konularında seminerler organize edilecektir.” diye konuştu. Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ise açılışa katılan çok sayıda konuğun ‘güzel ve hayırlı işlerde hep birlikteyiz’ mesajı verdiğini ifade ederek, “Bugün çok kıymetli Valimiz bizlerle birlikte. Bunun anlamı şu; ‘siz iyi işler yapın; vatana, millete, engellilere hizmet edin, biz yanınızdayız.’ Ayrıca kıymetli Osmaniye Milletvekilimizi Mücahit Durmuşoğlu da bugün buradaki varlığıyla “Hem Türkiye hem de milletimiz sizinle beraber’ mesajı veriyor” diye konuştu. Sözlerinin devamında, Derneğin Osmaniye Şubesi’nin açılışının hayırlı işlerin başlangıcı olacağına inandığını da belirten Lokman Ayva, “Allah’ın izniyle Beyazay Derneği, Osmaniye’de çok büyük projelere imza atacak. Osmaniye’deki engelli kardeşlerimizin sadece Osmaniye’ye değil tüm Türkiye’ye hizmet etmelerini bekliyoruz. Osmaniyeliler iyi sporcu, sanatçı, yazar, bilim adamı, gazeteci, siyasetçi olacaklar ve ülkeye hizmet edecekler. Osmaniye’ye başarılı olmak, büyük olmak yakışır” dedi. Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise “İnanıyoruz ki, Beyazay Derneğimiz, Türkiye’de olduğu gibi, Osmaniye’de de varlığıyla ilimize güç katacak ve sinerji oluşturacaktır.” dedi. Son olarak konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun ise derneğin Osmaniye Şubesinde, tüm engellilerin, alacakları eğitimler sayesinde, sosyal ve ekonomik hayata katılımları yönünde önemli adımlar atılacağını ifade etti. Vali Coşkun, “Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Osmaniye’mizde de Beyazay Derneğinin yaptığı faaliyetlerle, engelli kardeşlerimize çok önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Derneğin Osmaniye Şubesinin açılışında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte, burada eğitim alacak olan engelli kardeşlerimiz, sosyal hayata daha hızlı bir şekilde entegre olmalarını temenni ediyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından Türkiye Beyazay Derneği Osmaniye Şubesi’nin açılışı, Vali Coşkun ve protokol mensupları tarafından, güzel hizmetlere vesile olması dileğiyle, yapıldı. Vali Coşkun, açılışın ardından Dernek binasını gezerek bilgi aldı. Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları açılışın ardından, Down Kafe Kültür Evi’ni de ziyaret ederek, Down sendromlu gençlerle bir süre sohbet ettiler.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

