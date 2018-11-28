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Türkiye Gençlik Vakfından Lise Kampı  Tügva , Gençlik Eğitimleri Devam Ediyor180 defa okundu

kategorisinde,28 Kas 2018 - 14:41 tarihinde yayınlandı
Türkiye Gençlik Vakfından Lise Kampı  Tügva , Gençlik Eğitimleri Devam Ediyor
Türkiye Gençlik Vakfı Osmaniye Lise Koordinatörlüğü gectigimiz haftasonu Liseye yeni başlayan öğrenciler icin İlk Adım Kampı düzenledi.
Kampa Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya da katılarak gençlerle söyleşi  gerçekleştirdi. Konuyla alakalı açıklama yapan TÜGVA Osmaniye Lise Koordinatörü Mustafa Sarıaslan, biz bu yaptığımız  kampla Liseye yeni başlayan kardeşlerimizle hem tanıştık hem kaynaştık hem de eğlendik. Vakfımız Genclik vaktidir, gençliğin  vakfıdır o sebeple her platformda gençlerle  buluşmak üzere plan ve projeler yapıyoruz. Bu kampa ilcelerimizden ve çeşitli okullarımızdan  yüze yakın kardeşimiz katıldı ve çok verimli bir program oldu. Dedi. Kampın açılış konuşmasını yapan ve Tarih’ten Bugüne Gençliğin Önemini anlatan TÜGVA Osmaniye İl Temsilcisi Av.Talha Akif Gürbüz , Peygamber Davası bir gençlik davasıdır , Gençlerin omuzunda yükselmiştir , Fatih’in kaç yaşında İstanbul’a sevdalandığına ve kaç yaşında fethettigine bakınız, Selahattin Eyyubi 10 yaşında iken Kudüs’ün fethini gönlüne nakşetmiştir. Ve Büyük Türkiye de yine gençlerle kurulacaktır inşallah dedi.
Marşlarla , Kişisel gelişim oyunlarıyla ve teşkilat eğitimleriyle kamp programı sona ermiştir.

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