Türkiye Sportif Yetenek Taraması Projesi tanıtıldı

Türkiye Sportif Yetenek Taraması projesi için il ve ilçelerde bulunan ilkokul müdürlerine Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, bilgilendirme ve tanıtım yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokol gereği, eylül ayı itibariyle başlayacak projenin, Osmaniye’de İlkokul 3’üncü sınıflarda okuyan 3 bin 919 öğrenciyi kapsayacağı belirtildi. Uygulanacak olan “Türkiye sportif Yetenek Taraması” projesi kapsamında merkez ve ilçelerde bulunan okul müdürleriyle yapılan toplantıya, Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Sünbül ve Spor Şube Müdürü Arif Özsarı katıldı. 11 Antrenör, 11 beden eğitimi öğretmenin görevlendirildiği “Türkiye Sportif Yetenek Taraması” ile gelecekte, Dünya Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu sporcularının bilimsel açıdan belirlenmesinde örnek bir proje olmasının hedeflendiği kaydedildi.

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