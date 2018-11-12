Türkiye Tenis Federasyonu Turnuvası Osmaniye’de yapıldı

Türkiye Tenis Federasyonu Büyükler hafta sonu tenis turnuvası, ilk kez Osmaniye’de yapıldı. Tenis ve Yüzme Spor Kulübü tarafından 10-11 Kasım tarihlerinde Korkut Ata Üniversitesi kortlarında gerçekleştirilen turnuvaya, Hatay, Düzce, Kayseri, Adıyaman, Mersin, Kahramanmaraş, Adana ve Osmaniye’den çok sayıda sporcu katıldı. Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir, 2018 yılında, Osmaniye’de 10 yaş ve 12 yaş kategorilerinde düzenledikleri tenis turnuvalarından sonra, 3’üncü turnuva olan Türkiye Tenis Federasyonu Büyükler 2×4 hafta sonu tenis turnuvasının Osmaniye’de gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Oldukça zevkli ve seyir kalitesi yüksek maçlar oynandığını ifade eden Demir, turnuva nedeni ile Osmaniye’ye ilk defa gelen sporcuların, il ile ilgili olumlu ve yapıcı düşüncelerini dile getirmelerinin kendilerini ayrıca memnun ettiğini kaydetti. Demir, tenis sporunun gelişmesi, yaygınlaşması ve özellikle altyapıdan geleceğin tenisçilerinin yetiştirilmesi adına birlik ve beraberlik içinde azimle çalışmaya ve daha sık aralıklarla her kategoride Türkiye Tenis Federasyonu turnuvaları düzenlemeye devam edeceklerini söyleyerek, daha önceki turnuvalarda olduğu gibi desteğini esirgemeyen Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ve personeline, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Logoglu’na, çeşitli illerden ve ilden turnuvaya katılan sporculara, bas hakem Murat Aslantaş ve ekibine teşekkür ettiğini ifade etti. Turnuvada bayanlar kategorisinde Mersin’den Özlem Zeren, Adana’dan Selin Erdal, erkekler 1. grupta Osmaniye’den Levent Erdinç, Hatay’dan Mehmet Ali Gözübenli, 2. grupta Osmaniye’den Eren Emre ve Hatay’dan Goksal Yasar derece elde ettiler. Dereceye giren sporculara ödülleri yönetim kurulu başkanı Mehmet Demir ve Türkiye Tenis Federasyonu Tenis İl Temsilcisi Oktay Deniz tarafından verildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE