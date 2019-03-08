Türkiye’de günlük tuz tüketimi, önerilenin iki katı

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 2017 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) işbirliğinde Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilen “Türkiye Hane halkı Sağlık Araştırması’na göre günlük kişi başı tuz yaklaşık tüketiminin günlük 10 gram olduğunun saptandığını, bu değerin ise önerilen günlük tüketim miktarının iki katı olduğunu söyledi. Tuzu azaltmak için hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Müdür Öznavruz, Dünyada tuz tüketimini azaltmak için birçok ülkenin uzun zamandan beri çalışmalar yürütmekte olduğunu belirterek, “Tuz tüketim miktarları azalmasına rağmen Dünya Sağlık Örgütü Önerileri doğrultusunda birçok ülkenin 2025 yılına kadar tuz alımında yüzde 30’luk bir düşüş elde edemeyeceği tespit edilmiştir. Ayrıca, diyetimizdeki çok fazla tuzun, kan basıncını arttırarak ‘hipertansiyona neden olarak’ inme ve kalp hastalığı riskini yükselttiğini biliyoruz. İnme ve Kalp hastalıkları da dünya çapında en önemli ölüm ve sakatlık nedenlerinden ikisi olarak gösterilmektedir.” dedi. Dünya Sağlık Örgütünün günlük kişi başı tuz tüketiminin 5 gramın altında önermekte olduğunu ve bu miktarın ise bir tatlı kaşığı veya tepeleme bir çay kaşığına denk gelmekte olduğunu aktaran Öznavruz, “Günlük olarak tüketilmesi önerilen bu miktar; gün içinde tüm besinlerimizle aldığımız tuzu da kapsamaktadır. Bazı ülkelerde ana tuz kaynağı birey tarafından eklenen tuzdur, ancak bu sadece tuzluktan gelmez: soya sosu gibi tuzlu soslar, tuzun dünyadaki diyetlere büyük katkılarıdır. Ancak birçok ülkede, yediğimiz tuzun yüzde 80’e varan kısmı, işlenmiş, paketlenmiş gıdalarda – ekmek, kahvaltı gevrekleri veya hazır yemekler gibi veya restoran yemeklerinde, kafeterya yemeklerinde ve ev dışında kalan diğer yerlerde bulunan tuzlardan gelmektedir.” diye konuştu. Dr. Hasan Öznavruz, aşırı tuz tüketiminin azaltılması amacıyla Sağlık Bakanlığı’nca “Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı”nın yürütülmekte ve çok sektörlü bir yaklaşımla kademeli olarak tuz tüketiminin azaltılması için çalışıldığını, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ile işbirliği yapılmakta olduğunu sözlerine ekledi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE