Türkiye’nin En Büyük Bursluluk Sınavı Osmaniye Doğa Kolejinde 

Doğa Koleji başarıyı %100’e varan burs imkanlarıyla ödüllendirerek, başarıları görmezden gelmiyor. Eğitimin Türkiye’deki Lideri unvanını korumaya devam eden Doğa Koleji, % 100’e varan burs imkanıyla hem öğrencilerin hem velilerin yüzünü güldürüyor. 2018’de rekor başvuruyla 145.000’den fazla öğrencinin katılım gösterdiği bursluluk sınavına katılım kontenjanlarla sınırlıdır. Doğa Koleji, her yıl olduğu gibi bu yılda burs imkanlarıyla öğrencileri hayallerinin okuluyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Bursluluk sınavı ile Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük okullar zinciri Doğa Kolej’inde okumak için iyi bir fırsat yakalanacak. Doğalı olmak isteyen öğrenciler kolejin kendine özgü eğitim metotları ile öğrenim hayatlarına devam ederken, yabancı dil öğrenmenin önemini, akademik başarının sırlarını öğrenebilecek. Doğa eğitim modeli t-MBA ile geleceğin lideri olarak yetişirken, kodlama ve robotik dersleri ile algoritmik düşünme becerisi kazanıp, karşılaştığı durumlarda yaratıcı düşünerek problemleri çözme becerisi kazanacak.

Doğa Koleji öğrencileri hem akademik başarılarıyla hem de kazandıkları sosyal becerilerle, dünyaya, teknolojiye ve çevreciliğe bakış açılarıyla, her yaptıkları işe, her girdikleri ortama kalite getirirler. Çünkü onlar, bunları deneyimledikleri bir ortamda yetişirler. Üstün başarılara imza atan bir akademik kadrosuyla başarıya özendiren Proje Odaklı Eğitim Modeli’yle, birbirine örnek olan sınıf arkadaşları arasında, dünyaya hazır hale gelirler.

Doğa Koleji Bursluluk Sınavı 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf için Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerini, 9.sınıf için Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya derslerini,10. ve 11.sınıflar için Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Felsefe, Coğrafya derslerini içermektedir.

4 ve 5. sınıf öğrencileri için düzenlenen sınav, toplam 50 sorudan oluşur; sınavın süresi 80 dakikadır. 6 ve 7. sınıf öğrencileri için düzenlenen sınav ise toplam 56 sorudan oluşur, sınavın süresi 80 dakikadır. 8.sınıf öğrencileri için düzenlenen sınav ise toplam 70 sorudan oluşur, sınavın süresi 110 dakikadır.9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için düzenlenen sınav ise toplam 90 sorudan oluşur, sınavın süresi 110 dakikadır. Değerlendirme tüm sınıflarda 500 puan üzerinden yapılacaktır. Online başvuru sonrasında adınıza düzenlenen sınav giriş belgenizi ve kimliğinizi sınav günü yanınızda getirmeyi unutmayınız.

Başarıyı taçlandırmak, Türkiye’nin en ayrıcalıklı eğitimi ile tanışmak ve %100’e varan eğitim bursu kazanmak isteyenler 12-13 Ocak‘ta sınavdaki yerini alacak.