TÜRKONFED Başkanı Onatça: Hayal etmeyen bir toplum başarılı olamaz

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Süleyman Onatça, hayal etmeyen bir toplum ya da kişinin başarılı olamayacağını belirterek, “İşe tutkuyla yaklaşmak, en iyisini yapmaya odaklanmak lazım. Olanla yetinmemek, fark yaratmak, denenmemişi denemek, değişime kafa yormak gerek.” dedi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Girişimcilik ve Kariyer Kulübü tarafından, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Süleyman Onatça’nın katılımıyla ‘Bir Girişimcinin Öyküsü’ başlıklı program düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler Amfisi’nde ki etkinliğe Rektör Prof. Dr. Murat Türk, eşi İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Türk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç, akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Girişimcilik ve Kariyer Kulübü Başkanı Oktay Arzık, açılış konuşmasında, kulüp faaliyetlerinden bahsederek, “Kulübümüz tamamen gönüllülük esasına göre hareket etmektedir. Ülkenin gelecek kuşaklarına çalışmaktan gurur duyacakları bir kulüp bırakmak istiyorum.” dedi. Rektör Prof. Dr. Murat Türk ise şöyle konuştu: “Bizler binlerce yıllık asil bir medeniyetin mensupları olarak devamlı olarak çalışmayı kendimize düstur edinmişi milletiz. Son elli yılda tarım toplumundan sanayi toplumuna hızlı geçişimize rağmen dünyamızdaki hızlı teknolojik gelişmeler artık gerçek anlamda bilgi toplumu olmanın bir gereklilik olduğunu bizlere göstermektedir. Teknoloji çağı sayesinde her türlü bilgiye ve imkâna erişim mümkün olduğu günümüzde yeni fikirlerin ortaya konulması ekonomik kalkınmanın da lokomotifidir ve lokomotifi de olacaktır. Bu aşamada teknoloji ve inovasyonun girişimlerimizde daha fazla yer alması zorunlu olmuştur.”

ONATÇA: BAŞARISIZ OLMAKTAN KORKMAYIN

Hayatından örnekler veren konuşmacı Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Süleyman Onatça ise her güzel şeyin bir hayal ile başladığını belirterek, “Hayal etmeyen bir Türkiye, dünyanın ilk 10 ekonomisine hiçbir zaman giremez. Hayal etmeyen bir toplum ya da kişi başarılı olamaz. İşe tutkuyla yaklaşmak, en iyisini yapmaya odaklanmak lazım. Olanla yetinmemek, fark yaratmak, denenmemişi denemek, değişime kafa yormak gerek. Bu sayede insan hem gelişir hem de işini ileriye taşır. Başarısız olmaktan korkmayın ve başarısızlıkları bir yük olarak değil çantanızda taşıdığınız daha iyiye giden yolda bize yol gösterecek birer tecrübe olarak görün. Engellere karşı cesur olun ve mücadele edin. Pozitif olun. Hayata daima iyimser bakın. Herkesin iyi taraflarını görmeye çalışın. Başkalarının tecrübelerinden yararlanın. Bu şekilde hataları en aza indirebilirsiniz. Fırsatlar için her zaman hazır olmanız gerekir.” dedi. Gelecekle ilgili fikirler de veren Süleyman Onatça, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Programın sonunda ise Rektör Prof. Dr. Murat Türk, TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Süleyman Onatça’ya günün anısına hazırlanan Teşekkür Belgesini ve hediyeleri protokol üyeleriyle birlikte takdim etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE