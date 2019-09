Tut Elimden Sporda Buluşalım Projesi

Tut Elimden Sporda Buluşalım projesini tanıtmak için Düziçi Karacaoğlan Kültür merkezinde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Düziçi Kaymakamı Mutlu ALMALI, ilçe jandarma komutanı binbaşı Serkan ESEN, ilçe emniyet müdür v. Mustafa GÖK, Belediye başkan yardımcısı Muhammet KAYA, ilçe milli eğitim müdürü Ali DURMAZ katıldı.

Şiilerin okunduğu, türkülerin söylendiği etkinlikte konuşan Okyanus spor kulübü başkanı Mehmet Mustafa Sevimli: Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün genel amacı, sivil toplum kamu kurum ve kuruluşları arasında saygı,sevgi,birbirini anlamak ve hoşgörülüğü en üst seviyeye çıkartarak vatandaşlarımızla kamu kurum ve kuruluşları arasında güçlü bir diyalog kurmaktır. Hayata geçirmekte olduğumuz ‘Tut Elimden Sporda Buluşalım’ projemizin hedef kitlesi şehit ve gazi yakınlarımız, dezavantajlı çocuklarımız, göçmen çocuklarından oluşan hedef kitlemize karma bir spor eğitimi vermenin yanında konferanslar, kültürel ve tarihi geziler ile projemizi tamamlamaktayız. Eğitim ve antrenmanlarımız 21 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 09:30 da Haruniye Ortaokulu’nda satranç, akıl ve zeka oyunları,masa tenisi branşlarımız, basketbol branşları ise Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda başlayacaktır. Konferanslarımız 17 Ekim Perşembe 2019 günü saat 14:30 da Haruniye Ortaokulu’nda ‘İnanmak ve Başarmak’ konu başlığı ile LGS ye hazırlanan öğrencilerimize yönelik proje danışmanımız Prof.Dr. Mustafa Fedai Çavuş sunumlarıyla gerçekleşecektir.

Göçmen çocuklarımızın başı boş, serseri mayın gibi dolaşmalarına içimiz el vermemektedir. Sokakta ister kendi vatan evlatlarımızın ister göçmen çocuklarımızın dolaşmalarına ve kötü alışkanlık edinmelerine asla gönlümüz razı olamazdı.Onun içindir ki bu değerli çocuklarımızın Tut Elimden Sporda Buluşalım projemizle buluşturduk. Özellikle satranç sporunun oynanabilirliğini arttırmak ve farkındalık oluşturmak,şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının söz konusu sporları yapmalarının yanında psikolojilerini olumlu yönde etkileyeceğini, sosyal çevreyi oluşturmayı hedefledik.Göçmen çocuklara, risk altındaki çocuklara,maddi yetersizlik nedeniyle sporla ilgilenemeyen sporla ilgilenecekleri imkanlar sağlayacak, Türk kültürünü, örf ve ananelerimizi,misafirperverliğimizi ve hoşgörülüğümüzü spor yoluyla onlara anlatmak ne kadar değer verdiğimizin farkına varmalarını hissettirmek istedik. Risk altındaki bireyleri sürece dahil ederek Türk toplumunun bir parçası olduğunu hissetmelerini sağlamak bireyler arası maddiyattan,ırktan kaynaklanan farklılıkları yok etmek istiyoruz.Projemize maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Düziçi halkına toplu şükranlarımızı sunarım.

Düziçi Terör Mağdurları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmet TOPAL:

Şehit olmak ve gazi olmak herkesin ailesine ve herkesin evlatlarına nasip olmayacak yüce bir makamdır.Ne mutlu bu makamın sahiplerine ve geride kalan anne,baba,eş,dost ve akrabalarına diyorum bu duygu ve düşüncelerle 19 Eylül Gaziler günümüzü kutluyorum.Katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dernek başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.

Proje danışmanı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr .Mustafa Fedai Çavuş: Biliyorsunuz ki her çocuk bir mizaçla doğar ve bu mizaç üzerinde varlığını sürdürür. Özellikle birden fazla çocuğa sahip olan anne babalar bunun farkını çok daha iyi görebilirler. Çocuklarımız bizleri model alan ve bizde gördüğü her şeyi özümseyen bir sünger gibi çeken varlıklardır. Dolayısıyla anne baba olarak bize düşen çok büyük bir sorumluluk söz konusudur. Bu nedenle çocuklarımızı güçlü bireyler olarak yetiştirmek zorundayız.Güçlü çocuk kimdir nedir diye baktığımızda çocuğumuzun mutlu ve başarılı olduğu bir çocuk güçlü çocuktur. Güçlü çocuk baş etme başarısı yüksek,her ortamda kendini ifade edebilen, haklarını arayabilen,isteklerini söyleyebilen çocuk demektir.Dolayısıyla her yeni durum ve ortama uyum sağlayabilen,ayakta kalabilen çocuk güçlü çocuktur. İşte biz bu projeyi güçlü çocuklar yetiştirebilmek için istedik,sunduk ve sizin desteklerinizle gerçekleştireceğiz. Çocuklar bizim yapamadığımız gerçekleştirmek için uğraştığımız başaramadığımız şeyleri yapmak için var olan irtibatlar değildir. Onlar kendi yaşamlarını sürdürebilmek için varlar. Nasıl ki günün silahıyla silahlanmamız gerekiyorsa çocuklarımızı da onların yaşayacağı geleceğe göre hazırlamamız gerekiyor.Dolayısıyla onların kendilerini geliştirebilecekleri bir takım imkanları onlara sunduğumuzda emin olun ki başarılı olacaklardır. Bugün çocuklardaki en büyük sorun özgüven problemidir. Her ne kadar özgüvenli olduklarını söyleseler de özgüvenin kaynağı çok daha önemlidir. Bilen, bilgiyle hareket edebilen çocuklar daha özgüvenli olacaklardır. Çocuklarımızın özgüvenleri düştüğünde onlarda büyük bir kaygı ve korku problemiyle karşılaşıyoruz ve bunun sonucunda da bir özgüven düşüklüğü, düşük sosyal beceriler ve akademik başarısında yetersizlikler görüyoruz.

Dolayısıyla bir yandan kendini birey olarak geliştirebilecek gerekli olan motivasyon, inisiyatif, sağduyu, şefkat, çaba ve problem çözme gibi değerleri biz çocuklarımıza verirken diğer taraftan da daha nitelikli bir toplum için iş birliği, paylaşma, empati kurma farklılıklara saygı duyma,hoşgörü gibi temel insan hakları ve demokrasi ile bağdaşan değerleri bu çocuklara vermek için bu projeyi hazırladık.Yapacağımız spor faaliyetlerinin yanı sıra vereceğimiz eğitimler içerisinde inanmak,başarmak, iletişim, motivasyon, takım çalışması, farklılıklara saygı gösterme gibi bir takım değerleri onlara sunmayı amaçlıyoruz. Tabi ki bunlarla birlikte aile sevgisi, vatan sevgisi, doğa sevgisi gibi bireyin gelecek için belirleyeceği hedeflere temel oluşturacak kavramları da bu süreç içerisinde biz çocuklarımıza vermeyi planlıyoruz. Özetlemek gerekirse biz güçlü çocuklar için çabalayacağız. Hayatın kontrolsüzlükleriyle sorunlarıyla baş etme becerileri güçlü olan her zaman yanlarında olamayacağımız güçlü çocuklar yetiştirmemiz gerekiyor.Kısacası biz onlara damarlarında bir asil kanın dolaştığını tekrar tekrar hatırlatacağız.

ÇEAŞ Anadolu Lisesi matematik öğretmeni yine kendisi bir şehit eşi olan Hatice Yarpuz:

Her karışı şehit kanlarıyla ıslanan bu topraklar bağrında yine şehitlere ev sahipliği yapmaktadır.Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu eşsiz vatanı miras bıraktığı gençleri biz öğretmenlere emanet etmiştir.

Aralarında şehitlerimizin emanetlerinin bulunduğu bu gençleri en güzel şekilde yetiştirmek bizlerin kutsal görevidir.İlçemizde bulunan tüm şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına gençlerimiz için Düziçi Okyanus Spor Kulübü Derneği yönetim kurulu başkanı Mehmet Mustafa Sevimli başkanlığında yapılan bu proje için minnetlerimi sunarım. ” dedi. Etkinliğin sonunda katılımcılara çiğ köfte ve çeşitli ikramlar yapıldı.

