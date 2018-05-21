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Tutuklu ağabeyini ziyarete gitti, aynı suçtan gözaltına alındı969 defa okundu

kategorisinde,21 May 2018 - 15:08 tarihinde yayınlandı
Tutuklu ağabeyini ziyarete gitti, aynı suçtan gözaltına alındı

Osmaniye’de T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ‘Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklu bulunan ağabeyi Z.Y.’yi ziyarete gelen 23 yaşındaki Ö.Y. adlı kadın da aynı suçtan arama kaydının bulunması üzerine gözaltına alındı. Toprakkale T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda “FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak suçundan” tutuklu olarak bulunan Z.Y.’yi ziyarete gelen kız kardeşi Ö.Y.’nin cezaevi idaresince yapılan UYAP sorgulamasında, ‘Erzurum 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ tarafından aynı suçtan arama kaydının olduğu tespit edildi. Savcılık talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Ö.Y., Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

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