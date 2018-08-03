Tütün mamulleri ve alkol satışı yapanlara uyarı

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, tütün mamulleri ve alkol satışı yapan işletmelere uyarılarda bulundu. Sağlam, Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi almaksızın nargile satışı yaptığı tespit edilen kişiler için 10 bin 515 lira idari para cezası, alkollü içkilerin işletme dışından görünür şekilde satışa sunulması, reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımının yapıldığının tespiti halinde de yine cezai işlem uygulanacağını bildirdi. 4733 sayılı tütün ve alkol piyasası kanunu çerçevesinde İl Müdürlüğünce rutin ve şikayete bağlı denetimlerin yapılmakta olduğunu belirten Müdür Sağlam, “”Bu yapılan denetimler sırasında Bakanlığımız ilgili birimlerinden Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi almaksızın nargile sunumu yaptığı tespit edilen kişiler için 4733 sayılı Kanunun çerçevesinde 2018 yılı için 10 bin 515 TL idari para cezası uygulanacaktır.” dedi.

ALKOLLÜ İÇECEKLERİN REKLAM VE TANITIMINA CEZA

İl Müdürü İbrahim Sağlam, ayrıca resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4250 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin birinci fıkrası olan “Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamaz” ve aynı kanun maddesinin yedinci fıkrasının ise ”Alkollü içkiler, işletme dışından görülecek şekilde perakende olarak satışa arz edilemez” şeklinde düzenlendiğini belirterek şöyle devam etti: “Kanun kapsamında yapılacak denetimlerde alkollü içkilerin işletme dışından görünür şekilde satışa sunulduğunun tespiti halinde 7 bin 178 TL’den, 71 bin 799 TL’ye kadar; alkollü içkilerin reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımının yapıldığının tespiti halinde ise 7 bin 178 TL’den 287 bin 205 TL’ye kadar idari para cezaları uygulanacaktır.”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE