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Tüysüz Beldesi’nde halk toplantısı97 defa okundu

kategorisinde,12 Tem 2018 - 15:39 tarihinde yayınlandı
Tüysüz Beldesi’nde halk toplantısı

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesine bağlı Tüysüz Beldesi’nde, Kaymakam Vekili Ali Yıldırım’ın katılımıyla halk toplantısı yapıldı. Fatih Mahallesinde ki toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Yılmaz, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Fatih Kurtuluş ve Kurum Müdürleri katıldı. Kaymakam Yıldırım, mahalle sakinlerinin talep ve şikayetlerini dinleyerek, sorunların giderilmesi yönünde gerekli işlemlerin yapılması için ilgili kurumlarla iletişim halinde olunacağını söyledi. Yıldırım, “Kaymakamlık olarak İlçe halkımızın her zaman yanında olduğumuzu ve onlara destek olacağımızı belirttirmek isterim.Sorunların biran önce çözümü için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

GENÇLİK MERKEZİNDE İNCELEME

Kaymakam Yıldırım daha sonda, beraberinde İlçe Yazı İşleri Müdürü Aysel Temel ve İlçe Özel İdare Müdürü Şükrü Dürsün ile birlikte Gençlik Merkezi Salonunda incelemelerde bulundu. Yıldırım, İlçe Gençlik Spor Müdürü Mutlu Cavit’ten merkez salonuyla ile ilgili detaylı bilgi aldı. Sonrasında Gençlik Merkezi Faaliyetleri kapsamında düzenlenen resim kursunda öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceledi.

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