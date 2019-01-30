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Tüysüz'de 1 kişi taşla darp edilerek öldürüldü - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Tüysüz’de 1 kişi taşla darp edilerek öldürüldü399 defa okundu

kategorisinde,30 Oca 2019 - 23:37 tarihinde yayınlandı
Tüysüz’de 1 kişi taşla darp edilerek öldürüldü

Toprakkale’nin Tüysüz Beldesinde 1 genç Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde çalıştığı tekstil firmasından evine dönerken, yolda karşılaştığı kişi ve ya kişilerce taşlarla darp edilerek öldürüldü ve cesedi ise, taşların arasına gömüldü.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde çalıştığı tekstil firmasındaki mesaisinin bitmesinin ardından  saat 23.00 sularında evine dönen,  Ahmet Ayyıldız isimli genç,  Küçük Tüysüz köyü İt Ölen Mevki  Dutlu Pınar yol ayrımında motorsikleti ile hareket halindeyken  karşılaştığı kişi ve ya kişilerce, önü kesilerek bir süre tartıştılar. Ağız kavgasının büyümesi üzerine  taşlarla darp edilerek öldürülen gencin cesedi  ise, taşların arasına gömüldü.

Daha sonra olay bölgesine gelen jandarma ekipleri Ahmet Ayyıldızın cansız bedeni ile karşılaştı.  Cinayetle ilgili gerekli istihbarat çalışmasının ise, başladığı ifade edildi.

 

 

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