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Tuzaklı Saka Kuşu Yakalama Görüntüleri, Tepkilere Neden Oldu - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Tuzaklı Saka Kuşu Yakalama Görüntüleri, Tepkilere Neden Oldu12 defa okundu

kategorisinde,14 Haz 2019 - 17:25 tarihinde yayınlandı
Tuzaklı Saka Kuşu Yakalama Görüntüleri, Tepkilere Neden Oldu

Osmaniye’de, canlı kuş kullanılarak hazırlanan saka tuzağı görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması büyük tepkiye neden oldu.Kim tarafından yüklendiği henüz belirlenemeyen görüntülerde, kurulan tuzak içerisinde, ağaç dallarına ip ile ayaklarından bağlanan ve çırpınarak çıkarttıkları ses çıkaran saka kuşları görülüyor. Cevdetiye Beldesi’nde kaydedildiği ileri sürülen ve bir çok kişi tarafından paylaşılan görüntülerle ilgili, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi inceleme başlattı. Çalışma kapsamında, saka kuşu besleyen veya tuzakla yakalayan kişi yada kişilerin tespiti anında, haklarında adli ve idari işlem yapılacağı açıklandı.
Önceki yıllarda ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Mülga) Osmaniye Şube Müdürlüğünce, kara avcılığı kanunu kapsamında, saka kuşlarının avlanması ve kafeste beslenmesinin yasak olduğu Türkçe ve Arapça bastırılan broşürlerle bilgilendirme yapıldığı ve mülteci kampı içerinde anons sistemi ile konu hakkında duyuruların yapıldığı belirtildi.
Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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