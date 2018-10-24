Üç kez aynı ürünü ekene destek yok

OSMANİYE Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, bir parsele aynı tek yıllık bitkinin arka arkaya üç kez ekilmesi durumunda, üçüncü üretim için destekleme ödemesi yapılmayacağını söyledi. Desteklemelerden yararlanmada getirilen münavebe şartları hakkında bilgi veren Müdür Sağlam, tarım ürünlerinin yeterli, kaliteli ve uygun maliyetlerde üretimi, tarım yapılan arazinin, çiftçilerin, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunması ile sürdürülebilir tarımın devam ettirilmesi, geliştirilecek sistem ve uygulamalarla mümkün olduğunu vurguladı. İbrahim Sağlam, “Resmi Gazete’de yayımlanan “2017 üretim yılından başlamak üzere, örtü altı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kez ekilirse, üçüncü üretim için bu Tebliğde belirtilen destekleme ödemeleri yapılmaz” hükmü ile; sağlıklı ve besin kalitesi yüksek ürün elde etmek, doğaya zarar vermemek şartıyla gelecek nesilleri korumak, kimyasal maddelerin zararlarının insan, çevre ve hayvanlar üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerden korunmak, üretim masraflarını düşürmek amacıyla desteklemelerden yararlanmada münavebe şartı getirilmiştir. Adı geçen maddenin 2017 üretim yılından itibaren geçerli olması, üreticinin alışkanlıklarından kolay vazgeçememesi ve 2. üretim sezonunun da sona ermesi gibi nedenlerle uygulamasının zor olacağı mütalaa edilerek Resmi Gazete’ de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde, Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile münavebe süresinin başlangıcı 2018 üretim yılı olarak değiştirilmiştir.” dedi. Müdür İbrahim Sağlam, 2019 üretim yılı ekilişlerinin de başladığı dikkate alınarak ayrıntıları verilen desteklemelerden yararlanmada getirilen münavebe şartlarının uygulanması gerekmekte olduğunu sözlerine ekledi.

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