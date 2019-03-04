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Üçüncü kez başkan şampiyonu oldu - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Üçüncü kez başkan şampiyonu oldu123 defa okundu

kategorisinde,04 Mar 2019 - 16:00 tarihinde yayınlandı
Üçüncü kez başkan şampiyonu oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından, 3-4 mart tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen ‘Masterler Salon Balkan Şampiyonası’nda yarışan Osmaniyeli sporcu Ercan Temel, Sırıkla Yüksek Atlamada ve Gülle Atmada 1’incilik kazanarak, üçüncü kez balkan şampiyonu oldu. Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Atletizm Antrenörü Ercan Temel, 2016 yılında Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapılan İkinci Balkan Masterler Salon Atletizm yarışmalarında Üç Dalda Başarı Göstererek Yüksek Atlamada Balkan şampiyonu, Disk Atmada Balkan ikincisi ve Gülle Atmada Balkan üçüncüsü olarak Türkiye’yi temsil etmişti. Üst üste balkan şampiyonluğu kazan Ercan Temel ayrıca 2018 yılına Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapılan Balkan Masterlar Salon Şampiyonası’nda Sırıkla Yüksek Atlamada 1’inciliki gülle atmada ikincilik elde ederek bir kez daha gurur kaynağı olmuştu. Sporcu Ercan Temel, bu yılda İstanbul’da 500’e yakın atletin katılımıyla yapılan Masterler Salon Balkan Şampiyonasında Yüksek Atlamada ve Gülle Atmada birinci olarak Türkiye’yi ve Osmaniye’yi en iyi şekilde temsil etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, kazandığı üst üste müthiş başarılarla ülkeyi ve İli temsil eden sporcu Ercan Temeli tebrik edip, başarılarının devamını diledi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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