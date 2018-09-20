Uçurumdan düşen 14 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde, dengesini kaybedip uçurumdan düşen14 yaşındaki R.Ç., yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonrasında kurtarıldı. Olay ilçeye bağlı Çatak Köyü Yolunda meydana geldi. Yenifarsak köyüne akraba ziyareti için gelen R.Ç., babasının kullandığı araçtan inerek yolun kenarına gitti. Bu sırada dengesini kaybeden küçük çocuk, yaklaşık 150 metrelik uçurumdan yuvarlanarak 50 metre aşağıdaki ağaç ve dallarda asılı kaldı. İhbar üzerine Osmaniye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü arama kurtarma ve jandarma ekibi hemen olay yerine sevk edildi. Kısa sürede belirtilen bölgeye ulaşan kurtarma ekibi, R.Ç.’yi bulunduğu yerden yaklaşık üç saatlik bir çalışma sonrası çıkarttı.Ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan ve sağlık durumu iyi olan çocuğun tedavisinin sürdüğü hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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