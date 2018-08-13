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Uçurumdan düştü, kaldırıldığı hastanede öldü1034 defa okundu

kategorisinde,13 Ağu 2018 - 16:52 tarihinde yayınlandı
Uçurumdan düştü, kaldırıldığı hastanede öldü

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde, ormanlık alanda içme suyu borusu tamir ederken uçuruma düşen 34 yaşındaki A.G. hayatını kaybetti. Olay ilçeye bağlı Akçakoyunlu Köyü Aydın Mahallesi’nde meydana geldi. Ormanlık alanda içme suyu borularını tamir etmek isteyen A.G. bir anda dengesini kaybederek uçuruma düştü. Ağır yaralanan A.G, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından önce Osmaniye’de özel bir hastaneye, ardından da Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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