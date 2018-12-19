Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Bu yılda yenilenen Konusu ile ​Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından uluslararası çapta düzenlenen ve Osmaniye de SERDAR GENÇLİK VE İZCİLİK SPOR KULUBÜ tarafından organizesi üstlenilen “Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması” düzenleniyor.

İLKOKUL KATAGORİSİ

GÜZEL AHLAK YOLCULUĞU

İlkokul kategorisinde ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan bu kitapta “eğlenerek öğrenmek” kavramı esas alınmıştır. Kitap içeriği yarışma bünyesinde yapılacak sınava yönelik eğitici bulmaca, sorular ve resimlerle desteklenmiştir. Kitap, önsöz, giriş, 9 farklı hikaye, sözlük, sonsöz ve kaynaklar olmak üzere 14 bölüm olarak hazırlanmıştır.

ORTA OKUL KATAGORSİNDE

ERDEMLER KAMPI

Ortaokul kategorisinde ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan Kitabımız ‘’Erdemler Kampı’’ adını taşımaktadır. Yolculuk temasıyla ‘’Güzel Ahlak’’ konusu çerçevesinde hazırlanmıştır. Ortaokul kategorisinde ‘’Erdemler Kampı’’ adlı 132 sayfalık eser hazırlanmıştır. ‘’Erdemler Kampı’’ eseri 11 bölümünden oluşmaktadır. Güven, özgüven, özdenetim, sorumluluk, adalet, sabır, saygı, yardımseverlik gibi konuları içeren bu güzide eser “Güzel Ahlak” konusunu ayet ve hadislerle de pekiştiriyor.

LİSE KATAGORİSİNDE

“İhyâu Ulûmi’d-Dîn’den Kesitlerle GÜZEL AHLÂK”

Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından uluslararası çapta düzenlenen Ufka Yolculuk 7. Bilgi ve Kültür Yarışması’nın “Lise” kategorisi yarışmacılarının sınava tabi tutulacağı kitap. Server Yayınları tarafından sunulan 226 sayfalık kitabı Cemaleddin el-Kâsımî İhyâ’dan özetleyip Prof. Dr. Abdulhakim Koçin, Prof. Dr. Ahmet Ögke, Prof. Dr. Kadir Özköse, Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer ve Mehmet Akif Özkiraz gözden geçirdi.

Temelinde insan olan problemlerin hallolması ve dini ilimlerin yeniden ihya edilerek çözümlenmesi amacıyla “Hüccetü’l-İslam” (İslam’ın kesin delili) unvanıyla tanınan ve tasavvuf yolunun büyük üstadlarıdan olan İmam Gazali (Rh.a.) (H.448/M.1053 Tûs – H.505/M.1111 Tûs), günümüzde genelde dört cilt halinde sunulan “İhyâu Ulûmi’d-Dîn” eserini ortaya koymuştur.

Genel olarak ahlâk konularından “insanı kurtuluşa götüren haller”i ele alan 4. cildin özetlenip gözden geçirilmiş hali olan bu kitap istifadelerinize sunulmuştur.

UFKA YOLCULUK BİLGİ VE KÜLTÜR YARIŞMALARI OSMANİYE PROJE ORTAĞI

AHLAK KÜLTÜR ÇEVRE DERNEĞİDİR.

​ SERDAR GENÇLİK VE İZCİLİK SPOR KULUBÜ Başkanı Ahmed BAL Konu hakkında yaptığı konuşmada;

İNSANLIĞA FAYDA SAĞLAMAK MİSYONU İLE YOLA ÇIKTIK

Altı yıldır her yıl düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarının bu yıl da 7.sini organize etmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek bu yılki yarışma içeriği hakkında bilgi verdi.

“Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması ve bu yarışmanın Osmaniye organizatörü olan SERDAR GENÇLİK VE İZCİLİK SPOR KULUBÜ olarak; Çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm bireylerin varoluş gayesi ile; başta sevgi, hikmet, adalet ve güzel ahlâk olmak üzere çok önemli ortak değerleri anlayan, benimseyen, iç huzura ermiş, bugünün ve yarının gereklerine göre donanmış, değişime açık, kendisini daima iyiye doğru değiştiren ve geliştiren olayları gerçek boyutları ile anlamaya yönelik Kritik ve Analitik düşünme yeteneğine sahip ve farkındalık bilincini edinmiş; helal, doğal ve sağlıklı beslenen, beslenme konularında bilinçli tercihler yapabilen, sağduyulu kişiler olarak yetişmesine katkıda bulunan; böyle fertlerin oluşturduğu mutlu ve huzurlu bir toplumun oluşması için faaliyetlerde bulunarak insanlığa fayda sağlamak misyonu ile yola çıktık.

Türkiye ve dünya genelinde yapılmakta olan Ufka Yolculuk Kitap Okuma Bilgi ve Kültür Yarışmaları bu sene yedincisi ile yoluna devam ediyor. Ahiret yolunda dünya yolculuğu sınavını kazanmaya yönelik çalışmalar yapılan proje 8 milyar insanlık alemine örnek olmuştur.

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları ile katılımcıların, her bireyin bilmesi gereken temel bilgileri öğrenmesine sınav atmosferini yaşayarak uzun soluklu bir eğitim maratonundan geçmesine yardımcı oluyoruz.” dedi.

GENÇLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Ahmed BAL konuşmasının devamında; Niçin yarışma yapıyoruz? Sorusunu sorarak cevabını; “günümüz insanının dikkatini çekebilmek için mağazalar kampanyalar düzenliyor. Bizler de yeni nesile eski metotlarla Dinimizi anlatamayız, gençlerin, öğrencilerin dikkatini çekebilmek için yarışma güzel bir metot ve gençlerin ilgisini çekiyor. Biz de bundan faydalanarak dinimizin en güzel şekilde tebliğini yapmış oluyoruz.” dedi.

HER YIL KATLANAN YARIŞMACI SAYISI

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları’nın tarihi sürecinden bahseden Sayın BAL; “2012 yılında Ömer Nasuhi Bilmen’in “Büyük İslam İlmihali” kitabından düzenlendiğimiz ilk yarışmada 89 bin kişi; “Kur’an-ı Kerim Meali” nden yaptığımız ikinci yarışmaya Türkiye ve Dünya genelinden 175 bin kişi; 2015 yılında “Peygamber Efendimizin Hayatı” konusu ile düzenlenen üçüncü yarışmaya 265 bin kişi katılırken; “Riyazüs Salihin’den 1001 Hadis Seçkisi” adlı kitaptan hadis konusu ile düzenlenen dördüncü yarışmada 370 bin kişiye ulaştık.

2017 yılında tekrar “Kur’an-ı Kerim Meali” nden düzenlenen beşinci yarışmaya 595 bin kişi katılırken; yarışmanın altıncı yılında ülke genelinde büyük yankı uyandıran “Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz” sloganı ve kitabı ile yapılan “Kur’an ve Sünnet Bütünlüğü” nü konu alan 6. yarışmaya Türkiye ve dünya genelinden tam 695 bin kişi katıldı.

Ve sonuç olarak bu güne kadar ki süreçte Ufka Yolculuk Yarışmalarını Dünyanın 65 Ülkesi ve Türkiye’nin tüm illeri, 800 den fazla ilçesi ve onlarca cezaevlerinde toplamda iki milyondan fazla katılımcıyla gerçekleştirdik. dedi.

Osmaniye ilimizde yarışmaya katılım her yıl arttı geçen yıl Sünnet olmadan Ümmet Olmaz konulu Ufka Yolculuk 6 ya 10.251 kişi tamamen gönüllük esası ile katıldı.

Konuşmasının son bölümünde Ahmed BAL; “Hayırlınız Ahlâkı en güzel olanınızdır.” Hadis-i Şerifi mucibince; kaybedeni olmaya yarışma “Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları” insanları hayırda yarışmak veya iyiliğe teşvik etme konusunda bu senede çalışmalarına “Güzel Ahlak” teması ile devam ediyor;

Gönüllülük esasıyla başlayıp, uluslararası hüviyet kazanmış Ufka Yolculuk yarışması, seçilen konular, kullanılan kaynaklar ve hedefleri bakımından İslam’ın ve insanlığın geleceği için son derece önemli bir çalışmadır.

Türkçe ve Arapça olarak bu yıl 7.si düzenlenen yarışmanın konusu: “Güzel Ahlak”.

Milyonlarca insana “Güzel Ahlak”ı hatırlatmak ve kadim değerlerimizi öğretmek işi, başkalarının gayretine terk edilemeyecek kadar önemlidir.

Sizi de bu “Hayır Yarışında” yanımızda görmek, bilgi, tecrübe ve muhabbetinizden istifade etmek istiyoruz.

Yarışma Kayıtları www.ufkayolculuk.com üzerinden online olarak yapılmaktadır.

O (hayırda) yarışanlar var ya; onlar ahirette de öndedirler. Onlar (Allaha) yakın olanlardır. Ve Naim cennetindedirler./Vakıa Suresi 10-12