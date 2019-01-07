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Ulaşlı Toplulukları Kurtuluş Gecesi Düzenlendi159 defa okundu

kategorisinde,07 Oca 2019 - 21:09 tarihinde yayınlandı
Ulaşlı Toplulukları Kurtuluş Gecesi Düzenlendi

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97’ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ulaşlı toplulukları kurtuluş gecesi düzenlendi.

Osmaniye Belediyesinin destekleriyle Ulaşlı Toplulukları Kültür Araştırma Geliştirme ve Bilim Derneği’nin düzenlediği etkinlik 7 Ocak Parkı içerisinde bulunan dernek binası önünde yapıldı.

Açılış konuşması yapan dernek başkanı Baki Teke, Belediye Başkanı Kadir Kara’ya ve tüm katılımcılara teşekkür ederek Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yılını kutladı.

Düzenlenen gecede bir konuşma yapan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Osmaniyemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıl dönümünü kutluyorum. Destansı bir mücadeleyle bizlere bu kutsal vatanı emanet eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.” İfadelerini kullandı.

Etkinlik daha sonra günün anlam ve öneminin anlatılması, şiirlerin okunması ve türkülerin söylenmesiyle devam etti.

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