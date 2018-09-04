Uluslararası tenis turnuvasında şampiyon oldu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Beden Eğitimi Okutmanı İsmail Dehri, 28 ağustos- 2 eylül tarihleri arasında İsviçre’nin Zurich kentinde yapılan Uluslararası Senior Tenis Turnuvasında şampiyon oldu.Daha öncede katıldığı turnuvalarda çeşitli dereceler elde eden İsmail Dehri, Rektör Prof. Dr. Murat Türk’ü makamında ziyaret etti. Dehri, “Katıldığım turnuvalarda ikincilik ve üçüncülüklerim vardı. İlk defa şampiyon oldum. Bu şampiyonluğu Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Murat Türk’e ve Üniversitemize armağan ediyorum.” dedi. Rektör Türk ise İsviçre’nin Zurich kentinde yapılan Uluslararası Senior Tenis Turnuvasında şampiyonluk sevincini yaşatan Beden Eğitimi Okutmanı İsmail Dehri’ye teşekkür edip başarılarının devamını diledi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE