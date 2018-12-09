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Ümit Besen Ve Pamela’dan ”Elektro” Dans142 defa okundu

kategorisinde,09 Ara 2018 - 15:23 tarihinde yayınlandı
Ümit Besen Ve Pamela’dan ”Elektro” Dans

Arabesk-fantezi müziğinin usta yorumcusu Ümit Besen ile Türk rock müziğin usta ismi Pamela, birlikte çıktıkları Antalya Jolly Joker sahnesinde seyirlik bir konsere imza attılar.
Hazırladıkları repertuvarla Antalya’yı ayağa kaldıran ikiliden Pamela, Ümit Besen’in ”Nikah Masası” şarkısıyla tam anlamıyla kendinden geçti. Sahnedeki diğer müzisyen arkadaşlarının da kendisine eşlik etmesiyle seyirlik görüntülere imza atan Pamela, bir sonraki şarkıda ise elektro gitarla şarkı söyleyen partneri Ümit Besen’le dans ederek sürprizlerine devam etti.
Yaklaşık iki saat kaldıkları Jolly Joker Antalya sahnesinde performanslarıyla tam not alan ikili, muhteşem konserin finalini ”Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?” ile yaptı.

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Haber Editörü : Tüm Yazıları
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