UMKE Bölge Tatbikatı Osmaniye’de yapıldı

Doğu Akdeniz İlleri 12.Bölge Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tatbikatı Osmaniye’de ilk kez yapıldı. Adana’dan 26, Mersin’den 28 ,Hatay’dan 8 ve Osmaniye’den 14 olmak üzere toplam 76 personelin katılımlarıyla Karatepe-Aslantaş Milli Parkında gerçekleştirilen tatbikat başarılı bir şekilde tamamlandı. Tatbikatta, Osmaniye Afet ve UMKE Birim Sorumlusu Aykut İren yönetiminde hasta arama kurtarma, triaj, hasta stabilizasyonu ve taşıma teknikleri ile dağlık arazide yaralı müdahalesi gibi konularda, UMKE eğitmenleri tarafından katılımcılara uygulamalı eğitimler verildi. Ev sahipliğinin yapıldığı söz konusu tatbikata İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Cingöz, Adana İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adnan Atılgan ve Hatay İl Sağlık Müdürlüğünden Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Oğuz Ekinci’de katılarak UMKE personellerine destekte bulundular. Sağlık Bakanlığı tarafından acil, afet ve olağan dışı durumlarda medikal kurtarma hizmetlerinin kesintisiz sağlanması için UMKE’nin tatbikat ve eğitimlerine ülke genelinde aralıksız olarak devam edilmekte olduğu belirtildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE