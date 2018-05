Ümran Teyze İle Çocuklar Daha Çevreci

Ümraniye Belediyesi, Dünya Çevre Günü kapsamında bir program düzenledi. Ümraniye’deki lise, ortaokul ve ilkokulları kapsayan ve yıl boyu süren Atık Pil toplama Yarışması’nda dereceye giren okullar için düzenlenen ödül töreni ve çevre bilincini aşılamak için tasarlanan “Ümran Teyze ve Çevreci Minikler” animasyon filminin tanıtımını içeren program yoğun katılımla gerçekleşti.

Ümraniye Belediyesi, çevreye duyarlı bireylerin yetişmesi için yapmakta olduğu çalışmalara yenilerini eklemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehir Bakanlığınca uygulamaya geçirilen “Sıfır Atık Projesi”nin tüm aşama ve çalışma kollarında büyük destekler veren Ümraniye Belediyesi, atık pil toplama konusunda da çocuklar ve gençleri teşvik edecek bir yarışma düzenledi. Ümraniye İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen ve ilçedeki lise, ortaokul ve ilkokulları kapsayan yarışmanın ödülleri, gerçekleşen bir ödül töreniyle sahiplerini buldu. Ayrıca çocuklara ve gençlere çevre bilinci aşılamak adına yapılan eğitimlere görsel destek vermek için tasarlanan “Ümran Teyze ve Çevreci Minikler” Çizgi Filmi’nin tanıtımının da yapıldığı ödül törenine Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra; Ümraniye İlçe Millî Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAB) Danışmanı Savaş Arna, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları Sibel Şenocak ve Türkân Öztürk, okul müdürleri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAB) Danışmanı Savaş Arna, programda bir konuşma gerçekleştirerek çevre bilinci ve çevrecilikle alakalı çalışmalarından dolayı Başkan Hasan Can’a ve yarışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can; “Her geçen gün çevrecilik dünyamızda daha büyük bir önem arz ediyor. Sanayi ve teknoloji geliştikçe çevre kaynaklarının azalmasına yol açıyor. Çok değil 40 yıl önceki kaynaklarla bugünküler arasında çok fazla fark var. Bunu bertaraf etmek zorundayız. Bin yıllardır insanların istifade ettiği dünyayı, yeni gelen nesillere yaşanabilir bir şekilde bırakmamız gerekiyor. Allah’ın nimetleri tükenmez; fakat altın yumurtlayan tavuk hikâyesindeki gibi haris ve hoyratça bir bakışla kaynaklarımıza yaklaşır, bizden başka kimsenin bu kaynaklara ihtiyacı yokmuş gibi davranırsak yanlış olur. Halbuki aksi olsa, herkes kaynaklarda bir başkasının hakkının olduğunu bilerek davransa çok daha güzel yarınlara kavuşabiliriz” dedi. Yeni kuşaklarda çevre bilinicini oluşturabilmek adına belediye olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Hasan Can, geri dönüşümün öneminden bahsederek “Tahrip edilmiş kaynaklar hastalıklara yol açıyor. Ümraniye Belediyesi olarak doğanın tahrip edilmemesi adına vatandaşlarımıza konferanslarla teorik bilgiler veriyor, bu gibi yarışmalarla gençlerimizi ve çocuklarımızı pratik olarak bilinçli bir şekilde yaşamaya teşvik ediyor ve bunun yanında atıkların toplanıp yeniden ekonomiye kazandırılması adına birçok geri dönüşüm faaliyetine imza atıyoruz” dedi. Başkan Hasan Can; Ümraniyeli Şehit Bekçi Üzeyir Kocatürk’e Allah’tan rahmet dileyerek dereceye giren okullara başarılar diledi.

Konuşmaların sonundayarışmanın lise alanındaki birincisi Atakent Şehit Selçuk Paker Anadolu Lisesi Müdürü’ne Başkan Hasan Can, ortaokul birincisi Zübeyde Hanım Orta Okulu’na Ümraniye İlçe Millî Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen, ilkokul birincisi Mustafa Vasıf Karslıgil İlkokulu’na Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAB) Danışmanı Savaş Arnasertifika, plaket ve ödüllerini verdiler.

Ardından Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAB) Danışmanı Savaş Arna; Başkan Hasan Can’a geri dönüşüm konusundaki çalışmalarından dolayı bir teşekkür plaketi takdim etti.

Programın sonunda yarışmada dereceye giren okulların müdürlerine protokol tarafından sertifika, Meslek Edindirme Kursu hocaları tarafından yapılan platin kaplamalı plaket ve ödülleri takdim edildi.