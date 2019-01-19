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Ümraniye Belediyesi Satranç Takımı İstanbul 1. Bölge Şampiyonu Oldu111 defa okundu

kategorisinde,19 Oca 2019 - 18:43 tarihinde yayınlandı
Ümraniye Belediyesi Satranç Takımı İstanbul 1. Bölge Şampiyonu Oldu

Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kurulan Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Satranç Takımı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği İstanbul Okul Sporları 1. Bölge Satranç Turnuvası Minikler kategorisinde şampiyonluk kupasını aldı.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Ümraniye Belediyesi satranç turnuvalarında büyük başarılar elde ediyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 14 – 17 ocak tarihlerinde Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen İstanbul Okul Sporları 1. Bölge Satranç Turnuvası Minikler kategorisinde Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Satranç Takımı birinciliği elde ederek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

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