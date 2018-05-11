UNİLİG Salon Futbolu Süper Lige Yükselme Müsabakaları

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri, Spor Genel Müdürlüğü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığının katkıları ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu bünyesinde organize edilen 2017 – 2018 Salon Futbolu Süper Lige Yükselme müsabakaları Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde başladı. OKÜ’de ki törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali İhsan Öztürk’ün yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı V. Necati Gök, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İ. Savaş Dündar ile çok sayıda öğrenci katıldı. OKÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleşen müsabakalarda erkeklerde Siirt Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Dicle Üniversitesi, bayanlarda; Ankara Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi takımları yer aldı. Süper Lige Yükselme müsabakalarından Erkeklerde ve bayanlarda ilk 2 sırayı alan takımların bir sonraki sezon Süper Lig Müsabakalarında yarışmaya hak kazanacağı ifade edildi. 2017 – 2018 Salon Futbolu Süper Lige Yükselme müsabakaları için düzenlenen açılış töreninde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali İhsan Öztürk, Türkiye Üniversite Sporları Federasyon Temsilcisi Hasan İnan ve Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İsmail Dehri takımlara başarılar diledi.

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