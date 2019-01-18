Üniversite Gençlik Merkezi İşbirliği Protokolü İmzalandı

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Korkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan Yerleşkesinde Gençlik Merkezi açılmasına dair protokol imzalandı. İşbirliği protokolü, Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ile OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk arasında rektörlük makamında imza altına alındı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, üniversiteli gençlerin zamanlarını daha verimli geçirmelerini, Gençlik Merkezlerinde sürdürülen kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler, akademi, kulüp çalışmaları ve projelerde yer almalarını sağlamak amacıyla Karacaoğlan Yerleşkesinde Havuz Kafe olarak bilinen alanı Gençlik Merkezi olarak tadilat ve tefrişat çalışmalarının ardından en kısa sürede gençlerin kullanımına kazandıracaklarını söyledi. 7 gün 24 saat esasına göre bu alanda gençlere hizmet vermeyi planladıklarını belirten Loğoğlu, “Ayrıca alana kuracağımız geçmiş kültürel değerlerimizi yansıtan otağımızla da gençlerimizle milli ve manevi değerler noktasında bir çok etkinlikle bir arada olacağız.”dedi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ise üniversite de sadece akademik çalışmalar yürütmediklerini belirterek, “Bilimsel, akademik çalışmaları tamamen yerli ve milli unsurlar üzerinde inşa ediyoruz. Gençlerimizin sosyal alanlarda da taleplerinin karşılanması, yönlendirilmesi temel hedeflerimiz arasındadır. Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Gençlik Merkezi çalışması kurumsal anlamda da birlikte çalışma kültürünü, daha verimli hizmet sunumunu ortaya koyan güzel bir örnek oluşturmaktadır. Gençlerimiz, Üniversitemiz ve İl Müdürlüğümüz için hayırlı olsun.” diye konuştu. Protokol imza töreninde Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı İbrahim SavaşDündar , Tesisler Şube Müdürü Hanifi Kaplan, Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel, Kredi Yurtlar Kurumu Kız Yurdu Müdürü Sevgi Çakmaz, Erkek Yurdu Müdür Süleyman Mazı da yer aldı.

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