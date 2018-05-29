Üniversite öğrencilerinden ‘Üç güzeller’ adlı tiyatro oyunu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğrencileri tarafından sahnelenen “Üç Güzeller” adlı tiyatro oyunu, izleyicilerden büyük beğeni aldı. 15 Temmuz Şehitler Amfisindeki oyun gösterimine, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyüp Tel, öğretim üyeleri, idari personel, öğrenciler ile üniversite dışından çok sayıda davetliler katıldı. Troia antik kentinin Unesco Kültür Mirası Listesine girişinin 20’nci yılı olması ve 2018 yılının Unesco tarafından Troia yılı seçilmesi sebebiyle, Antik Ozan Homeros’un ‘İlyada’ adlı eserinden uyarlanan ve Troia Savaşının bir bölümünün sergilendiği oyunda Arkeoloji Bölümü öğrencileri Noyan Biçer, Hasan Ceylan, Esma Gül Emeröz, Sariye Kıraç, Ali Can Karakuş, Sibel Elibol, Sema Öcal, Başak Dilber, Güler Göçmüş, Ferdi Erdem, Erhan Derin, Osman Can Aygören, Birgül Doğanay, Kevser Tanrıöver, Veysel İbrahim Özcan, Osman Yaşar, Ahmet Alaş, Samed Morçiçek, İbrahim Alkurt, Muhammed Nurullah Arslan, Mehmet Hadi Gül, Melike Kır, Mediha Selçuk ve Dr. Öğr. Üyesi Ayça Gerçek rol aldı. Program, Arkeoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ertuğrul Karakan’ın mezuniyet ve teşekkür konuşmasıyla sona erdi. Tiyatro gösterimi sonunda izleyenler oyuncuları uzun süre alkışladı.

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