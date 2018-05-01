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Üniversiteli genç kalbine yenik düştü481 defa okundu

kategorisinde,01 May 2018 - 16:34 tarihinde yayınlandı
Üniversiteli genç kalbine yenik düştü

Osmaniye’ye ailesinin yanına gelen Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencisi Muharrem Kalay(23), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Osmaniye Merkez Esenevler Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Muharrem Kalay, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen genç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kalay’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından, Bahçe ilçesine bağlı Kaman köyünde toprağa verildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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