Üniversiteli gençler, açık hava sineması etkinliğinde buluştu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Fikir Etkinlik Kulübü tarafından, 15 Temmuz Şehitler Amfisi yanındaki yeşil alanda, ücretsiz ‘Açık hava sineması’ etkinliği düzenledi. Yüzlerce üniversite öğrencisinin bir araya geldiği gösterime, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç ve Genel Sekreter Yardımcısı Necati Gök de katılarak öğrencilerle birlikte film izledi. Etkinlikte Türk sinemasının en beğenilen filmleri arasında yer alan “Ha babam Sınıfı”nın gösterimi yapıldı. Karacaoğlan Yerleşkesinde ki yeşil alanında bir araya gelen yüzden fazla öğrenciye film öncesinde kahve ve mısır ikramı yapıldı. Yapılan ikramın ardından öğrenciler, Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda gibi birçok usta oyuncunun yer aldığı “Ha babam Sınıfı” filmini seyretti. Film sonunda oldukça eğlendiklerini ifade eden üniversiteli gençler, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ettiler.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE