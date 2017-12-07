Üniversiteli gençlerden ABD’ye Kudüs tepkisi

Osmaniye’de bir grup üniversiteli genç, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını oturma eylemi yaparak protesto etti. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan öğrenciler, ABD’nin aldığı kararı protesto etmek amacıyla sabah namazına kadar oturma eylemi yaptı. Üniversite öğrencisi Mücahit Emre Yüksek, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamasının ardından, alınan kararı protesto etmek için toplandıklarını ifade ederek, bundan dolayı yüreklerinin burkulduğunu ve yurtta duramayarak kendilerini dışarı attıklarını kaydettiler. Yüksek, “Biz, o kararı tanımıyoruz. Kudüs, hiç bir zaman siyonistlerin değildir. Kudüs, Müslümanların ortak davasıdır.Kudüs hiç kimseye peşkeş çekilemez. Amacımız burada bir duruş sergilemek. Kudüs Müslümanlarındır ve kimseye peşkeş çekilemez.” dedi. Kudüs’ün 3 dinin ortak merkezi olduğunu vurgulayan Yüksek, “Ancak Kudüs bize Selahattin Eyyubi’nin, Osmanlının mirasıdır. Burada sabah namazına kadar oturacağız. Trump geri adım atana kadar tepkimizi sürdüreceğiz. Müslüman dik durur, biz de bu duruşumuzu herkese göstereceğiz.” şeklinde konuştu.

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