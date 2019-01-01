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Üniversiteli gençlere KPSS’ye çalışma eğitimi94 defa okundu

kategorisinde,01 Oca 2019 - 14:35 tarihinde yayınlandı
Üniversiteli gençlere KPSS’ye çalışma eğitimi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) kulüplerinden Birlik Kulübü, “KPSS’ye Nasıl Çalışılır?” başlıklı program düzenledi. İlahiyat Fakültesi Amfisi’nde ki programda konuşan Mehmet Soykurt, “KPSS’de öncü, yorum, anlama ve muhakeme soruları daha çok gelmeye başladı.

KPSS Tarih’e başladım diye başlayamazsın. Temeliniz zayıf ise o zaman tekrar alttan daha uygun kitapları belirleyerek, uzmanlara sorarak başlanmanız gerek.” dedi. Tarih, coğrafya ve vatandaşlıkta en çok dinleyerek, okuyarak ve yazarak öğrenilebileceği önerisinde bulunduklarını belirten Soykurt şöyle devam etti: “Ama olmazsa olmaz kavram haritasıdır. Sözel derslerinizi kavram haritasına oturtmazsanız o ders ezber olarak kalır, unutulur ve yoruma geldiniz zaman hiçbir şey yapamazsınız. Yapılması gereken şey dersleri çalışırken o dersleri anlayarak, yorumlayarak çalışılmak gerek. Yapmamız gereken başka bir konu da doğru bir KPSS kaynağı bulmaktır. Bu kaynağı da YKS kaynakları ile desteklemek gerek.” Birlik Kulübü Başkanı Ali Karamık programın konuşmacısı Mehmet Soykurt’a günün anısına hazırlanan Teşekkür Belgesini ve çiçeği takdim etti.

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