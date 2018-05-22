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Üniversiteli KPSS adaylarına motivasyon eğitimi170 defa okundu

kategorisinde,22 May 2018 - 16:05 tarihinde yayınlandı
Üniversiteli KPSS adaylarına motivasyon eğitimi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim Topluluğu ve Lider Akademi işbirliğinde öğrencilere yönelik “KPSS ve Motivasyon” konulu seminer düzenlendi. Rektörlük Büyük Salonda ki programa konuşmacı olarak Yazar Refik Çeliker, İsmail Eryılmaz, Arda Hakan Öğretir ve Fatih Dalkıran katıldı. Öğrencilerinin katıldığı eğitim seminerinde, yazarlar Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlık aşamasının nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsederek öğrencilere sınav öncesi ve sınav anında motivasyon için neler yapılması gerektiğini örnekler vererek bahsetti.Program sonunda konuşmacılar Refik Çeliker, İsmail Eryılmaz, Arda Hakan Öğretir ve Fatih Dalkıran’a günün anısına Teşekkür Belgeleri takdim edildi.

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