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Üniversiteli öğrencilerden arazi şenliği350 defa okundu

kategorisinde,21 May 2018 - 15:00 tarihinde yayınlandı
Üniversiteli öğrencilerden arazi şenliği

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Harita Mühendisliği Kulübü tarafından Geleneksel Arazi Şenliklerinin bu yıl ikincisi düzenledi. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Harita Kadastro Mühendisleri Odası Adana Şubesinin destekleriyle Karacaoğlan Yerleşkesinde gerçekleştirilen şenliklere Rektör Vekili Prof. Dr. Ali İhsan Öztürk, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Emin Öcal, Osmaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Güler Yalçın ve bölüm akademisyenleri, Harita Kadastro Mühendisleri Odası Adana Şubesi Sekreteri İlyas Küçüktopana ve Osmaniye Temsilci Yardımcısı Musa Kaya katıldı. Yemek ikramı yapıldıktan sonra öğrenciler şenlik kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek gün boy eğlencelerine devam ettiler.

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