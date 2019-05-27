Üniversiteli öğrencilerden resim sergisi

Osmaniye Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan resim kursunu başarıyla tamamlayan üniversiteli öğrenciler, yaptıkları çalışmaları sergilediler. Osmaniye Korkut Ata üniversitesi öğrencilerinin katıldığı kursun eğitimleri, sabah ve öğlede sonra olmak üzere iki grupta Resim Öğretmeni Tijen Aktaş tarafından verildi. Öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği ve 6 ay süren kursa 20 kursiyer katıldı. Eğitimde teknik ve uygulama bilgilerini öğrencilerine aktardığını ifade eden Tijen Aktaş, kursa katılan öğrencilere haftada 30 saat eğitim verdiğini belirterek, “Eğitimin tamamı yağlı boya üzerine oldu. Kursiyerlerimizin birçoğu ilk defa resim kursu alan kişilerden oluşmaktadır. Kursiyerlerimiz 40 yağlı boya, resimlerini OKÜ’lülerin beğenisine sundu.” diye konuştu. Öğrencilerin resimleri 23-24 Mayıs 2019 tarihleri arası OKÜ Kütüphanesi fuaye alanında sergileniyor.

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