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Ünlü Kabadayı Alaattin Çakıcı’ya anlamlı ziyaret887 defa okundu

kategorisinde,04 May 2018 - 17:03 tarihinde yayınlandı
Ünlü Kabadayı Alaattin Çakıcı’ya anlamlı ziyaret

Kırıkkale Keskin T tipi kapalı cezaevinde yatan ünlü kabadayı Alaattin Çakıcı’nın Avukatı Can Sevinç,Yıldırım Pehlivanlı ve Basın Danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan anlamlı ziyaret için açıklama yaptı; 12 Eylül öncesi Şişli’den Sarıyer bölgesine kadar,uzun yıllar Ülkü ocakları sorumlusu aynı zamanda Makina Mühendisi olan Erdoğan Sarışen ve resimdeki diğer arkadaşlar 12 Eylül dönemi uzun yıllar ceza evinde yatan 12 Eylül mağdurlarıdır.Ve bu dava arkadaşlar çok eski yılların dostluğu ile bugün ziyaretini gerçekleştirdikleri Son Kabadayı ALAATTİN ÇAKICI’yı ziyaret ettiler.

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