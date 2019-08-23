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Ünlü Teknik Direktör Sökmen vefat etti - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Ünlü Teknik Direktör Sökmen vefat etti66 defa okundu

kategorisinde,23 Ağu 2019 - 17:33 tarihinde yayınlandı
Ünlü Teknik Direktör Sökmen vefat etti

Hatay Erzin ilçesinin Sökmenler eşrafının sevilen sayılan evladı eski İskenderun ilçe spor müdürü ve Spor adamı İlker Sökmen Kalbine yenildi…
Hatay’ın İskenderun ilçesinde uzun yıllar futbola hizmet etmiş spor adamı İlker Sökmen Antalya’da kalbine yenilerek yaşama veda etti.
Spor adamı İlker Sökmen Kalbine yenildi…
Hatay’ın İskenderun ilçesinde uzun yıllar futbola hizmet etmiş spor adamı İlker Sökmen Antalya’da kalbine yenilerek yaşama veda etti.
– Antalya’da 2002 yılında buyana Ekoderm (Bitkisel Ürünler ve Dermokozmetik) Şirketi sahibi olan spor adamı İlker Sökmen kalbinden bir süre önce By Pass olmuştu. Yaşamını Ankara ve Antalya’da sürdüren spor adamı İlker Sökmen geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı.
Yapılan tüm müdahalelere karşın yaşama veda ettiği öğrenilen Sökmen’in vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini, spor camiasını derinden üzdü ve yasa boğdu.
Haber: Adil Coşkuner ( Erzin)

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