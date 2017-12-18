Ünlü Yazar Ve Trt Sunucusu Pelin Çift’e Yoğun İlgi

Osmaniye Belediyesi 2.Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında yazar ve TRT sunucusu Pelin Çift Osmaniye’de hayranları ile bir araya geldi. Bir çok kitabın yazarı olan ve TRT televizyonunda Gündem Ötesi programının yapımcısı ve sunucusu Pelin Çift, Gündem Ötesi konulu söyleşi programına Osmaniyeliler yoğun ilgi gösterdi. Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleşen söyleşi programında Çift’i dinlemek için gelen hayranları salonu doldurdu. Soru cevap şeklinde süren söyleşi programında vatandaşların sorularını içtenlikle cevaplayan Pelin Çift, keyifli anlar yaşattı. Söyleşi programına katılımın yoğun olmasından oldukça memnun kaldığını ifade eden Çift, katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Söyleşi sonunda Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun’un eşi Sevilay Coşkun, Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Teke, Hacer Burcu Yüceer ve Sehavet Aslankurt, yazar Pelin Çift’e çeşitli hediyeler takdim etti. Daha sonra imza etkinliğinde ise Pelin Çift, kitap imzalatmak isteyen hayranları ile yakından ilgilenerek sohbet ortamında kitaplarını imzaladı.

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