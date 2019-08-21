maltepe escort
kartal escort
Ünlü:”Demokrasiye İnanç, Seçilene Saygı İle Başlar” - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
MENÜ
Bugün: 21 AĞUSTOS 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 95.522
DOLAR 5,7175
EURO 6,3488
ALTIN 276,80
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort istanbul escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

cesme escort

Ünlü:”Demokrasiye İnanç, Seçilene Saygı İle Başlar”88 defa okundu

kategorisinde,21 Ağu 2019 - 17:24 tarihinde yayınlandı
Ünlü:”Demokrasiye İnanç, Seçilene Saygı İle Başlar”

CHP Osmaniye İl Başkanı Nedim Ünlü, İç İşleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanları ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Ünlü, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Son günlerde siyasi iktidarın Van, Mardin ve Diyarbakır büyükşehir belediye başkanlarını görevden almalarını demokrasiye aykırı bir uygulama olarak görüyoruz. Belediye başkanları aday olmadan önce aday olabilmek için birtakım evrakları hazırlar. Evraklarında bir eksiklik varsa ya da savcılıktan alınan belgelerde sakıncalar varsa adaylıkları engellenebilir. Ama seçimi kazanmış, göreve başlamış olan siyasetçilerin “Başkanlık” görevlerinden alınmalarını, yerlerine kayyum atanmasını kınıyorum. Halkın oyunu hiçe saymak ve demokrasiyi örselemek olarak değerlendiriyorum.

Biz sadece Van, Mardin, Diyarbakır belediye başkanlarının görevden alınmalarına değil, başbakanın görevden alınmasına da, ağlayarak görevden alınan AKP’li belediye başkanlarına da karşı çıkmıştık.

Bizim duruşumuz dün ne ise bugün de odur.Demokrasinin yanındayız. Seçmenin tercihine her zaman saygılıyız.”

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ

istanbul escort nizip escort

istanbul escort

instagram takipçi

instagram takipçi hilesi