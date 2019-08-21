Ünlü:”Demokrasiye İnanç, Seçilene Saygı İle Başlar”

CHP Osmaniye İl Başkanı Nedim Ünlü, İç İşleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanları ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Ünlü, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Son günlerde siyasi iktidarın Van, Mardin ve Diyarbakır büyükşehir belediye başkanlarını görevden almalarını demokrasiye aykırı bir uygulama olarak görüyoruz. Belediye başkanları aday olmadan önce aday olabilmek için birtakım evrakları hazırlar. Evraklarında bir eksiklik varsa ya da savcılıktan alınan belgelerde sakıncalar varsa adaylıkları engellenebilir. Ama seçimi kazanmış, göreve başlamış olan siyasetçilerin “Başkanlık” görevlerinden alınmalarını, yerlerine kayyum atanmasını kınıyorum. Halkın oyunu hiçe saymak ve demokrasiyi örselemek olarak değerlendiriyorum.

Biz sadece Van, Mardin, Diyarbakır belediye başkanlarının görevden alınmalarına değil, başbakanın görevden alınmasına da, ağlayarak görevden alınan AKP’li belediye başkanlarına da karşı çıkmıştık.

Bizim duruşumuz dün ne ise bugün de odur.Demokrasinin yanındayız. Seçmenin tercihine her zaman saygılıyız.”