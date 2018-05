Unutkan sahaya indi

Kadirli’de 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimine sayılı günler kala MHP Osmaniye Milletvekili Aday Adayı Murat Unutkan, MHP İlçe Teşkilatı önünde coşkulu kalabalığa yaptığı konuşma ile aday adaylığını açıkladı.

MHP İlçe Binasında düzenlenen aday adaylığı açıklama program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Kuran-ı Kerim okunmasının ardından MHP İlçe Başkanı Mehmet Akif Ortak yaptığı açıklamada, bütün aday adaylarımıza eşit mesafedeyim diyerek Partimizin aday adaylarını tamamına başarılar diliyorum dedi.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan ise yaptığı konuşmada, Liderimiz MHP Genel Başkanı Hemşehrimiz Bilge lider Devlet Bahçeli’nin her zaman yanında olduklarını söyleyerek, “Bir birinden değerli Aday Adaylarımızı Ankara’ya genel başkanımıza yol arkadaşlığına göndermek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Hasanbeyli Belediye Başkanı Alparslan Koca ise büyük bir cesaret örneği sergileyerek MHP Genel Başkanımızın Memleketinden aday adayı olan Murat Unutkan’ı kutluyor başarılar diliyorum dedi.

Sloganlar eşliğinde kürsüye gelen MHP Osmaniye Milletvekili aday adayı Murat Unutkan, yaptığı konuşmada şunları söyledi;

“Ben, bu şehirde doğdum, bu şehirde okudum, bu şehirde yaşıyorum. Bu şehrin ekmeğini yeyip suyunu içiyorum. Ocağından yetiştiğim, mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisine 18 yıldır görev yaptığım Kadirli Belediyesinden istifa ederek aday adayı oldum. Bu kutlu davada aday adayı olmak bile benim için en büyük onur ve şereftir.

Bu büyük şerefi hayatım boyunca layıkıyla taşıyacağıma namus şeref sözü veriyorum.

LİDERİMİZİN DEDİĞİ GİBİ ‘HAYATTA ŞEREF VE HAYSİYETTEN BAŞKA HER KAYBIN TELAFİSİ MÜMKÜNDÜR!!’

Aziz Dava arkadaşlarım ve kıymetli hemşerilerim, geçen hafta aday adaylığı müracaatı için Ankarada’ydım. Milliyetçi Ülkücü Hareketin Lideri Genel başkanımızı ziyaret ettim.

Aday adaylığımıza hayırlı uğurlu olsun evladım, yolun açık olsun başarılar diliyorum dedi.

Bende kendilerine ‘Efendim, babam vefaat etti aradınız, kaza geçirdim telefon açtınız, en önemlisi küçük oğlum Yağız ALP’in ismini verdiniz. Siz benim babamsınız. Bu benim için en büyük şeref ve onurdur. Benim için vekil olmuşum olmamışım önemi yok HER ZAMAN HER ŞARTDA EMRİNİZDE VE YANINIZDAYIM dedim ve sizlere genel başkanımızın kucak dolusu selamlarını getirdim.

18 yıllık yerel yönetim tecrübem ve bürokraside edindiğim çevre ile bölgemize hizmet edeceğime Cenabı Allah nasip ederse sizlerin vekaletini şerefle taşıyacağıma inanıyorum.

İnanıyorum ki Kadirlimize bölgemize hak ettiği hizmetleri getireceğiz.

Çıktığımız bu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun, bizleri sizlere, ülkü şehitlerimize ve aziz hatıralarına mahcup etmesin.

Toplantımıza icabet edip katılan herkese en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum.

Allah hepinizden ayrı ayrı razı olsun, Birliğimizi bozmasın!

Sağolun, varolun Cenab ı Allah a emanet olun

NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE” dedi.