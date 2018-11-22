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Üreticilere, Akdeniz meyve sineği ile mücadele uyarısı133 defa okundu

kategorisinde,22 Kas 2018 - 16:46 tarihinde yayınlandı
Üreticilere, Akdeniz meyve sineği ile mücadele uyarısı

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Akdeniz meyve sineği ile mücadele konusunda üreticilere uyarılarda bulundu. Müdür Sağlam, turunçgil bahçelerinde Akdeniz Meyve Sineğinin popülasyonunun azaltılması için hasat sonrası bahçe içerisinde kalan vuruklu meyvelerin ve meyve artıklarının bahçe içerisinden toplatılarak en az bir metre derinliğindeki çukura gömülmesi veya siyah naylon poşetlere ağzı kapatılarak imha edilmesinin entegre mücadele açısından çok önem arz etmekte olduğunu söyledi. İbrahim Sağlam, Akdeniz Meyve Sineği mücadelesinde çiftçilerin gelecek yılda da ürünlerinin zarar görmemesi için bu uyarıları dikkate almalarının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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